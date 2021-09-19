BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Gaziler Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir bu toprakları yönetmemizi, o kılıca, o kılıcı tutan ele, o eli taşıyan gövdeye, o gövdeye hükmeden akla ve o aklı muzaffer kılan imana borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Destici, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanlığın tarihi kadar eski Anadolu topraklarında, pek çok alanda insanlığın gelişimine katkı sağlayan, insanlığın tarihine yön veren toplulukların ve milletlerin yaşadığını belirtti.

Destici, şunları kaydetti:

"Ancak bir gün geldi, o topluluklar, bütün önemlerine rağmen, kılıcın hakkını veremedikleri gün, tarih sahnesinden, geri dönmemek üzere yok oldular. Aslında, hala o aynı mücadeleye devam ediyoruz. Bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir bu toprakları yönetmemizi; o kılıca, o kılıcı tutan ele, o eli taşıyan gövdeye, o gövdeye hükmeden akla ve o aklı muzaffer kılan imana borçluyuz. Bugünümüzü her şeyden çok şehitlerimize, gazilerimize borçlu olduğumuz inancıyla, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eder, kahraman gazilerimize şükranla saygılarımı sunarım. Aziz milletimizin Gaziler Günü kutlu ve mübarek olsun."