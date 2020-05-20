BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Mustafa Destici, Siyasi Partiler ve Seçim yasalarında değişikliğe gidillecekse genelde ve yerelde barajların kaldırılmasını istedi.

Destici, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, en kısa zamanda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yok olmasını ümit ettiklerini belirterek, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara ise acil şifalar diledi.

Koronavirüs sürecinde pek çok sektör gibi tarım ve hayvancılığın da öneminin anlaşıldığına dikkati çeken Destici, üreticilerin yüzünün gülmesi için hem var olan desteklerin artırılması hem de yeni desteklerin eklenmesinin gerektiğini söyledi.

Destici, "Tarlada 1 lira olan, pazarda 3 lira olmamalı. Tüketicinin, değerinde ürüne erişebilmesi sağlanmalıdır. Hatta öyle örnekler var ki bazı ürünler tarlada çürüyor fakat market ve pazar asla ürünün fiyatını indirmiyor. Bununla ilgili tedbirlerin alınması lazım. Tarımın, hayvancılığın ve çiftçinin desteklenmesi lazım. Desteklensin ki köylüyü köyde tutabilelim." dedi.

Bütün vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Destici, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri rahmet ve şükranla andı.

Destici, her milli bayramda bazı Osmanlı yöneticileriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşı karşıya getirmeye çalışanların olduğunu belirterek, birini sevip diğerine düşman olmanın büyük yanlış olduğunu ifade etti.

Bu tür tartışmaların vatan, millet düşmanlarından başka hiç kimseye faydası olmadığını dile getiren Destici, "TBMM, Meclis-i Mebusan'ın ilan ettiği gündemi görüşerek çalışmalarına başlamıştır. Bu anlamda TBMM, Meclis-i Mebusan'ın, Türkiye de Osmanlı İmparatorluğu'nun devamıdır." ifadelerini kullandı.

Destici, 19 Mayıs günü Yunanistan'da Türk bayrağının yakıldığını belirterek, Yunan hükümetinin, bu davranışa sessiz kalmasını kınadı.

"Diyaloğu mümkün kılan masa değildir, üsluptur"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Memleket Masası" teklifine de değinen Destici, "Bu tip teklifler, siyasette proje geliştiremeyenlerin, herhangi bir çözüm üretemeyenlerin gündem oluşturmak için açtığı tartışmalardır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, masada HDP'nin olup olmayacağını merak ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyaloğu mümkün kılan masa değildir, üsluptur. O üslubu da şu ana kadar maalesef görebilmiş değiliz. Söylediklerini çok samimi bulmuyoruz. Seçim döneminde söylemler değişebilir, diye bir tecrübemiz var. Siyaseti hırsız ve hain kavramları üzerinden yürütünce diyalog kurmak ya da diyaloğu sürdürmek mümkün olmuyor. Milletin, meselelerini özgürce tartıştığı, her şeyi konuşabildiği bir masası 100 yıldır var zaten. Memleket Masası, TBMM'dir."

"Genelde ve yerelde barajlar kaldırılmalı"

Destici, Seçim Kanunu'na ilişkin tartışmalara ilişkin, "Eğer Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'nda bir değişiklik yapılacaksa, genelde ve yerelde barajlar kaldırılmalı, seçimlere girme hakkı kazanan her siyasi partinin hazine ve seçim yardımından faydalanmasının sağlanması gerekmektedir." ifadelerine kullandı.

Ülkenin güvenliği için görev yapan Mehmetçiğe ve ordu mensuplarına teşekkür eden Destici, "Bizim ne işimiz var Afrin'de Libya'da, diyenler, ne işimiz olduğunu inşallah bugün görmüşlerdir. Türk'ün ve Müslüman'ın olduğu, hele Osmanlı bakiyesiyse her yere gideceğiz. İsrail bütün dünyaya meydan okuyor. Beklesinler, Libya'ya, İdlib'e giden Mehmetçik, kahraman Türk ordusu bir gün Kudüs'e de gidecek." dedi.

Destici, ramazanın son cuması ile bayram namazının, belirlenecek camilerde tüm tedbirler alınarak kılınmasına izin verilmesini de istedi.