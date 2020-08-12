BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye, Suriye ve Libya'da olduğu gibi Mavi Vatan'da da bir adım dahi geri atmamalıdır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinin devam ettiğini belirten Destici, virüsün yayılım hızının tüm ülkelerde artmasının endişe verici olduğunu ifade etti. Destici, salgından dolayı vefat edenlere Allah'tan rahmet, sevdiklerine de başsağlığı diledi, vatandaşların virüse karşı tedbirli olması gerektiğini anımsattı.

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin devam ettiğine işaret eden Destici, "Türkiye, 40 yıldır bölücü terör örgütü PKK'yla mücadele ediyor. Terörle müzakere olmaz. Ancak ve ancak mücadele olur. Mücadeleyle terörü bitirirsiniz. Ondan sonra bölgedeki vatandaşların devletten bir talebi varsa karşılanır. Bunların karşılanması doğal bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Taşeron terör örgütleri ve onların arkasındaki güçlerin Türkiye'yi güçsüz duruma düşürmek istediğinin altını çizen Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye güçlü olduğu zaman Suriye ve Filistin'deki kardeşlerimiz de güçlü olur. Türkiye güçlü olduğu zaman Yemen'de çocuklar açlıktan ölmez, Arakanlı Müslümanlar sahipsiz olmaz, Doğu Türkistan'da Çin zulmü devam etmez ve Rusya Kırım'ı rahat bir şekilde ilhak etmez. Türkiye güçlü olduğu zaman Mısır, Yunanistan, İsrail ve AB ülkeleri Doğu Akdeniz başta olmak üzere Türkiye'nin hak ve menfaatine bu kadar kolay saldıramaz. Onun için Türkiye güçlü olmak zorundadır."

Destici, Türkiye'nin egemenliğini koruması adına Suriye, Irak ve Libya'da önemli hamleler yaptığına dikkati çekerek "Türkiye, Suriye ve Libya'da olduğu gibi Mavi Vatan'da da bir adım dahi geri atmamalıdır. Bu millet bu kararlılıktadır. Devletin başındakilerin bunu iyi görmesi gerekir. Gerekenler sonuna kadar yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.