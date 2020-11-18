BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 'Mahkemeler adil karar versin ama kıyamet kopacaksa da kopsun.' sözünü çok anlamlı buluyoruz. Bu inşallah bütün hakimlerimize ve savcılarımıza ışık olacaktır diye ümit ediyorum." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın saldırılarına karşı vatandaşlarını koruma ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin zaferle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik tezkerenin Mecliste kabul edilmesine ilişkin Destici, şunları söyledi:

"Dün Türkiye Büyük Millet Mesclisinde bir ihanet daha gözler önüne serildi. Grubu bulunan dört siyasi parti ve BBP tezkereye 'evet' dedi ama PKK'nın siyasal uzantısı olan HDP tezkereye 'hayır' diyerek Ermenistan'ın tarafında yer aldığını açık ve net bir şekilde ortaya koydu. PKK ASALA'nın bir şubesi gibi, devamı gibi çalışıyor, HDP de aynen Hınçak ve Taşnak çetelerinin zihniyetiyle hareket ediyor. Lanet olsun. Bir de Türkiye'nin partisi olmaktan, bölge halkını temsil ettiklerinden dem vuruyorlar. Kimin temsilcisi olduklarını dün Mecliste bir kez daha gösterdiler."

"Adalet Bakanımızın sözü hakimlerimize ve savcılarımıza ışık olacaktır"

Hukuk alanında ve ekonomide yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Destici, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 'Mahkemeler adil karar versin ama kıyamet kopacaksa da kopsun.' sözünü çok anlamlı buluyoruz. Bu inşallah bütün hakimlerimize ve savcılarımıza ışık olacaktır diye ümit ediyorum." dedi.

Destici, Türkiye'nin ekonomide alması gereken bir "viraj" bulunduğunu, bu konuda ilk yapılması gerekenin "tasarruf" olduğunu, devletin ve kamudaki yöneticilerin yaptığı tasarrufu vatandaşa göstermesi gerektiğini kaydetti.

Üretimin desteklenmesinin önemine işaret eden Destici, "Yatırım önceliklerinin gözden geçirilmesi lazım. Üretim, imalat ve sanayi. Ekonomide kalıcı tedbirler almak istiyorsak bu temel uygulamaları yapmak mükellefiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.