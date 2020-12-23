BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

23.12.2020 15:23
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararını değerlendirirken "Selahattin Demirtaş bir teröristtir, PKK'lıdır, PYD'lidir, YPG'lidir ve dolayısıyla da AİHM'in sahiplenmesi de bu yöndedir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararını değerlendirirken "Selahattin Demirtaş bir teröristtir, PKK'lıdır, PYD'lidir, YPG'lidir ve dolayısıyla da AİHM'in sahiplenmesi de bu yöndedir. Aynı şartlarda bir DEAŞ'lı AİHM'e başvursaydı aynı kararı verecek miydi? Vermeyecekti." dedi.

Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Sarıkamış Harekatı'nda vatan, millet ve devlet için canını veren kahraman Mehmetçiği rahmetle anarken, Sarıkamış'ın 2500 yıllık Türk tarihinde yaşanan en büyük acılardan biri olduğunu söyledi.

Bugünün Birinci Meşrutiyet'in ilanının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Destici, o günden bugüne kadar Türk demokrasisi çok ileri mesafeler aldığını anlattı.

Türk demokrasinin, çeşitli dönemlerde darbeler yoluyla sekteye uğradığını, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da darbelerden kurtulmak, yönetimde istikrarı sağlamak ve temsilde adaleti güçlendirmek için 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Bu sistem değikliğine parti olarak 'evet' dedik. Bu irademizin arkasındayız. Lakin uygulamaya konulan yeni sistemin birtakım eksikleri, noksanlıkları ya da fazlalıkları olduğu görüldü mü? Evet, görüldü. Bunların, düzeltilmesi gerekiyor. Yani arzu ettiğimiz Türkiye için de özellikle içinden geçtiğimiz bu şartlarda istikrar adına Demokratik, Adil Başkanlık Sistemi. Bu konuyu Cumhur İttifakı'na dahil partilerle paylaşacağız."

Muhalefetin "güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem"e dönüş çağrılarına da cevap veren Destici, aslında muhalefetin eski parlamenter sistemi istediğini, halktan korktukları için bunu direkt diyemediklerini savundu.

Destici, "Türkiye bugün ekonomik olarak da hiçbirimizin arzu etmediği bir tabloyla karşı karşıyaysa, bugün 100 milyarlarca dolar iç ya da dış borçlarımız varsa, bugün faizler yüksekse, enflasyon yüksekse, bütçemiz hala açık veriyorsa, bütçemizin önemli bir kısmını faiz gideri olarak ödüyorsak, bunda da geçmiş sistemin büyük bir rolü olduğunu ve bu olumsuzluklara sebep olduğunu söylüyorum." diye konuştu.

"Aşı karşıtlarını anlayamıyorum"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, aşı karşıtlarını da anlayamadığını söyledi.

Destici, vatandaşların aşı olmasının önemine işaret ederek, "Yıllarca Çin'in Türkiye şubesi gibi çalışıp, Amerikan aşısını vurdurmak isteyenlere de saygı duyuyorum. Vursunlar. Hangi aşıyı vururlarsa vursunlar. Ama genel olarak bir aşı karşıtlığı görüyoruz ve bunu doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilere Hazine yardımını bağışlama çağrısı

Hükümetin açıkladığı ekonomik destek paketini olumlu bulduklarını ama bunun yeterli olmadığını dile getiren Destici, önerisini şöyle açıkladı:

"Meclis'te, Hazine'den 481 milyon lira sadece 2021 yılı için yardım alacak 5 siyasi partiye 'Gelin bu parayı zorda olan insanlarımıza bırakın. Siyasi faaliyetler de durmuş vaziyette.' diyorum. Bir çağrı da hükümete ve yüksek düzeyde maaş alan kesimlere yapıyorum. Gelin, maaşı 10 binin üzerinde olanlar, yüzde 50'sini bu dönemde zorda olan esnafa, işsize, yoksula bıraksın. Hepimiz bırakalım. Bir fon oluşturulsun ve buradan zorda olanlara bu para gitsin. 3-5 ay neyse hepimiz katlanalım."

AİHM'in Demirtaş kararı

Destici, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği da şöyle değerlendirdi:

"AİHM, bugüne kadar Türkiye'ye yönelik kararlarında adil olmadı. Hep tarafgir davrandı, çifte standart uyguladı. PKK terör örgütünün ve onun siyasi uzantılarının her zaman yanlarında yer aldı. Sadece AİHM değil, Avrupa'nın kendisi bunu yaptı. Selahattin Demirtaş bir teröristtir, PKK'lıdır, PYD'lidir, YPG'lidir ve dolayısıyla da AİHM'in sahiplenmesi de bu yöndedir. Aynı şartlarda bir DEAŞ'lı AİHM'e başvursaydı aynı kararı verecek miydi'Vermeyecekti. Selahattin Demirtaş bir siyasi suçlu değil ki. Siyaseten söylediği sözlerden dolayı tutuklu değil ki."

Büyük Birlik Partisi, Selahattin Demirtaş, Mustafa Destici, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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