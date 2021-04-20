BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrımız, yeni anayasa konusunda ayak dirememeleri ve ön yargıdan arınmaları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan, bize göre samimi ve iyi niyetli çağrıya bütün siyasi partilerimiz olumlu yaklaşmalıdır ki Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid 19'dan ölenlerin sayısının her gün arttığını ifade ederek, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Kısmi kısıtlama sürecinde vaka sayısında yeteri kadar düşüş olmadığını belirten Destici, herkesin tedbirlere uymasını istedi.

Dünyadaki örneklere bakıldığında Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesine sadece 30 kişinin katıldığını anlatan Destici, "Bu cenaze merasimi, Kovid-19 tedbirlerinin cenazelerde uygulanması açısından gerçekten bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir merasim olarak gerçekleşti. Halbuki bizim de katıldığımız cenaze merasimleri oluyor, başlarda ciddi tedbir vardı, gittikçe bu kurallar terkedildi. Bizim bu kurallara uymamız, topluma da örnek olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mustafa Destici, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin Karadeniz'e komşu bütün ülkeleri ve Türkiye'yi ilgilendirdiğine işaret ederek, Kırım meselesinin Türkiye'yi Ukrayna'dan daha fazla ilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

Destici, Türkiye'nin, Rusya'nın Kırım'ı işgalini tanımadığını ve Rusya'nın bu işgali sonlandırmasını çok daha yüksek bir sesle dile getirmesi gerektiğini ifade etti.

Olası bir savaş durumunda boğazların da hareketleneceğini belirten Destici, Rusya'nın ayrıca Kovid-19 bahanesiyle Türkiye'ye uçuşlara kısıtlama getirdiğine dikkati çekti. Destici, Rusya'nın uçuşları durdurmasının gerçek sebebinin Türkiye'nin Ukrayna ile ikili ilişkilerinin her alanda gelişmesi olduğunu söyleyerek, bu meseleden en çok Türkiye'nin etkileneceğini savundu.

HDP'nin kapatılması davası

Anayasa Mahkemesinin HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iddianameyi eksiklikler nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade ettiğini anımsatan Destici, şunları söyledi:

"Ben inanıyorum ve biliyorum ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi tarafından dile getirilen ve tamamlanması istenilen eksiklikleri süratli şekilde tamamlayacak ve en kısa zamanda yine aynı hızla, yine kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderecektir. HDP'nin PKK'nın uzantısı olduğunu, PKK'nın sözcülüğünü yaptığını, PKK'ya terörist temin ettiğini, özellikle elindeki belediyeler vasıtasıyla ve diğer bütün imkanlarını kullanarak maddi, lojistik destek sağladığını, aslında HDP üyelerinin önemli bir kısmının PKK üyesi olduğunu PYD/ YPG üyesi olduğunu benim bildiğim kadar Anayasa Mahkemesi üyeleri de biliyor. Hal böyleyken usulü eksikliklerle geri gönderilmesini anlayabilmiş değilim ama kararlarına saygılıyız."

Destici, Anayasa Mahkemesinden HDP'nin kapatılmasını beklediklerini söyledi.

"Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun"

BBP Genel Başkanı Destici, BBP'nin milletin lehine olan her şeye destek verdiğini vurgulayarak, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrımız, yeni anayasa konusunda ayak dirememeleri ve ön yargıdan arınmaları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan, bize göre samimi ve iyi niyetli çağrıya bütün siyasi partilerimiz olumlu yaklaşmalıdır ki Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun." değerlendirmesinde bulundu.

İş birliğinden yana olduklarını dile getiren Destici, bir araya gelip bunu konuşmak gerektiğini ifade etti.

Destici, CHP'nin, Merkez Bankasının 128 milyar dolar rezerviyle ilgili iddialarına karşı AK Parti yetkililerinin açıklama yaptığını aktararak, Merkez Bankasının rezervlerinin Hazine ile aldığı kararlar neticesinde, devlet ve millet lehine olması için kullanıldığını söyledi.

"Hiç kimse Merkez Bankasını ve milletin parası olan rezervleri popülist siyasetinin konusu yapmasın." diyen Destici, ellerinde belge olanların bunu göstermesi gerektiğini, pankart asmakla muhalefet yapılmayacağını belirtti.

Destici, bir gazetecinin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Aylan bebeğin fotoğrafını kullanarak, döviz rezerviyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Çok çirkin." yorumunu yaptı.

Başka ülkelere aşı gönderilmesini eleştirenlerin "insan olamayacağını" söyleyen Destici, insanlık adına her ülkeye aşı gönderilebileceğini ifade etti.