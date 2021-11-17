BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına ilişkin, "Helalleşmeden önce bir özür dilenmesi gerekir, çünkü ortada zulüm, haksızlık var. Binlerce, milyonlarca insanın hakkı gasbedilmiş. Sırf babaları takkeli, sakallı diye çocuklar askeri okullara alınmamış ve imam hatip mezunları polis dahi yapılmamış." dedi.

Destici, partisinin genel merkezindeki basın toplantısında, bugün hayatını kaybeden Irak Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Kasapoğlu ile dün vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, mimar Başak Cengiz'in geçen hafta kılıçlı saldırıda yaşamını yitirdiğini anımsattı. Bu tip suçları sadece bireylere değil, toplumlara ve insanlığa karşı işlenmiş olarak değerlendirdiğini ifade eden Destici, katilin, Cengiz ile husumeti veya tanışıklığı olmadığını kaydetti. Destici, iki suç için idam cezası istediklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Birincisi küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı kaçırıp tecavüz edip ya da böyle sebepsiz yere 'Canım sıkıldı, öldürüyorum' diyerek öldüren caniler katiller; ikincisi de bizzat kurşunu sıkmış, bombayı patlatmış ya da bunun talimatını vermiş ve sonunda da ölüm olmuş terör eylemi suçları en ağır ceza ile muhatap olmalı. Sözde Ömer'in adaletini dile getirenlerle de görüştük. Ömer'in adaleti olsa Başak Cengiz'i öldürenin hali ne olurdu? Ömer'in adaleti hazineden aldığın parayla afiş yapıştırmakla, televizyonlara reklam vermekle, pek çok siyasi partinin geçmişteki liderlerini istismar etmekle ve fotoğraflarını kullanmakla olmaz."

"Yüzümüzü Türk dünyasına çevirmemiz gerekiyor"

Desteci, önceki günlerde toplanan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde alınan kararların gurur verici olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısında çok beklediğine dikkati çeken Destici, "Yüzümüzü Türk dünyasına çevirmemiz gerektiğini ısrarla vurguladık. Elbette ki Batı'dan kopmayalım. Bizim esas birlik olmamız gereken yer Türk devletleri ve Türk dünyasıdır. Tabii ki başarabiliyorsak onun da üstünde Türk ve İslam coğrafyasıdır." dedi.

"Helalleşmeden önce bir özür dilenmesi gerekir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasını samimi bulmadığını ifade eden Destici, ilk olarak açıklamayı, CHP'nin tek parti döneminden 28 Şubat sürecine kadar özellikle dindar kesime karşı yaptığı haksızlıklar ve zulümler dolayısıyla helalleşmek istediği yönünde değerlendirdiklerini aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından helalleşmedeki samimiyetini parti olarak inandırıcı bulmadıklarını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Helalleşmeden önce bir özür dilenmesi gerekir çünkü ortada zulüm, haksızlık var. Binlerce, milyonlarca insanın hakkı gasbedilmiş. Sırf babaları takkeli, sakallı diye çocuklar askeri okullara alınmamış ve imam hatip mezunları polis dahi yapılmamış. Ayrıca, 28 Şubat süreci ve daha önceki süreçlerde baş örtülü olduğu için hanım kardeşlerimiz üniversitelerden çıkartılmış, meslekten atılmış. Şimdi onun için önce bir özür dilenmesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin bütün bakiyesini sırtına alıp helalleşme yapacaksa o zaman bir özür dilemesi gerekir. Çünkü CHP olarak açıkça 'Biz bunları şu dönemlerde yaptık. Milletimizden özür diliyoruz, af diliyoruz.' demesi lazım. Özür veyahut af olmadan helalleşme olmaz. Bunu ben söylemiyorum milletimizde söylüyor. Helalleşmeden önce teröristlere ve terör destekçilerine içeride ve dışarıda tam bir net tavır koymaları gerekir."