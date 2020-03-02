BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici geçtiğimiz gün Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine düzenlenen hain saldırıda yaralanan Bozüyüklü gazi Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz'i evinde ziyaret ederek şahsına ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici geçtiğimiz gün Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine düzenlenen hain saldırıda yaralanan Bozüyüklü gazi Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz'i evinde ziyaret ederek şahsına ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Genel Başkan Destici ziyarette yaptığı açıklamada "Şu anda içinde bulunduğumuz günlerde tüm siyasi çekişmeleri bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Biz her zaman devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Bu hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet Ayhan kardeşimiz ile birlikte tüm gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.


Ziyarette Genel Başkan Destici'ye Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, BBP Bozüyük İlçe Başkanı Fatih Değirmencioğlu ve Alperen Ocakları İlçe Başkanı Mustafa İbiş eşlik etti. - BİLECİK

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:23 Kaynak: İHA
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