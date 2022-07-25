BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Makedonya'da - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Makedonya'da

25.07.2022 17:45
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Makedonya'da

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Balkanlar ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Balkanlar ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu.

Destici, başkent Üsküp'teki ziyaretleri kapsamında Makedonya Türk Sivil Teşkilatlar Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulanan Destici, yüzyıllarca Türklere, Müslümanlara ev sahipliği yapan ve bugün de Türk ve Müslüman toplumunun özgürce, bağımsız şekilde yaşadığı Kuzey Makedonya'da bulunduklarını söyledi.

Destici, bölgede yaşayan soydaş, dindaş ve kardeşlerini kendilerinden ayrı ya da farklı görmediklerinin altını çizerek, "Burada yaşayan kardeşlerimizin acısı da bizim acımız, sevinci de bizim sevincimiz." dedi.

Balkanlar turuna Batı Trakya'dan başladıklarını aktaran Destici, Batı Trakya'nın efsanevi liderlerinden, merhum Dr. Sadık Ahmet'in 27'nci ölüm yılında düzenlen anma programına katıldıklarını aktardı.

Destici, Batı Trakya'da Demokrasi Partisi (DEP) yetkilileri, Sadık Ahmet'in ailesi ve diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüşüp istişarelerde bulunduklarını kaydederek, bugün başladıkları Kuzey Makedonya temasları kapsamında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ile bir araya geldiklerini belirtti.

Balkanlar'daki temaslarına değinen Destici, Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrini ziyaretin ardından Kosova, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan ve Bulgaristan'da da temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

Destici, Türkiye'nin, Kuzey Makedonya ile ilişkilerinin iyi gittiğini, iki ülke arasında stratejik ortaklık belgesi imzalandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Türkiye, bugüne kadar her konuda Kuzey Makedonya'ya destek oldu. Bu desteğin en büyük gerekçelerinden biri de elbette ki buradaki Türk varlığı ve Müslüman varlığıdır. Sadece devlet olarak değil aynı zamanda hem devlet kuruluşları Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kuruluşlar eliyle de bunu yapıyor ve diğer vakıflar ve dernekler eliyle de bunu yapıyor. Türkiye bugün çok daha güçlü düne göre. İnşallah yarın daha güçlü bir devlet olacak."

MATÜSİTEB Genel Başkanı Emin de Destici'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hem de Cumhur İttifakı bünyesindeki hem de özelde, özellikle BBP camiası olarak çeşitli alanlarda yapılan destek çalışmalarından dolayı şahsım adına, Kuzey Makedonya Türkleri ve MATÜSİTEB adına şükranlarımızı özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Balkanlar, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Makedonya'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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