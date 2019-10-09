Son Dakika Haberleri: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Kuzey Suriye'de teröristler bulundukça Türkiye güvende...
Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Kuzey Suriye'de teröristler bulundukça Türkiye güvende...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Kuzey Suriye'de teröristler bulundukça Türkiye güvende...

1 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Kuzey Suriye'de teröristler bulundukça Türkiye güvende olmayacak" "Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizlemezsek sonrasında kendi içimizde mücadele vermek zorunda kalırız"ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kuzey Suriye'de...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Kuzey Suriye'de teröristler bulundukça Türkiye güvende olmayacak"

"Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizlemezsek sonrasında kendi içimizde mücadele vermek zorunda kalırız"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kuzey Suriye'de teröristler bulundukça Türkiye güvende olmayacak" dedi.

BBP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, "Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizlemezsek sonrasında kendi içimizde mücadele vermek zorunda kalırız" ifadelerini kullandı. Destici, TBMM'den geçen tezkerenin önemine vurgu yaparak, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde Suriye ve Irak başta olmak üzere sınırlarımız dışında operasyon yapma yetkisi veren tezkerenin 1 sene daha uzaması konusunda anlaştık. İnşallah bu tezkere ile Suriye'nin kuzeyi teröristten ve terörden temizlenecek.

Suriye'nin kuzeyinin teröristlerden temizlenmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Fırat Kalkanı Harekatı'yla başlayan süreç İdlib operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, Afrin operasyonu ile devam etti. Türkiye Cumhuriyeti tüm gayretlerini göstermiştir. Kuzey Suriye'de teröristler bulundukça Türkiye güvende olmayacak. Suriye'nin kuzeyinde terörist devletçiği oluşturulacak. Bu devlet sonra Irak'a kaydıracak. Sonrasında sıra Türkiye'ye gelecek. Bunu bilmek için güvenlik uzmanı olmaya gerek yok. Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizlemezsek sonrasında kendi içimizde mücadele vermek zorunda kalırız" dedi.

Tehditler karşısında asla yılmamak gerektiğini belirten Destici, şu ifadeleri kullandı:

"ABD operasyonu sınırlı tutmamız gerektiğini açıklayarak, küstahça tehditte bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletine tehditler yapan, bu tehditlerinin altında kalır. Türkiye hedefine varacak ve başaracaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü ve imanı vardır."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kuzey Suriye'de teröristler bulundukça Türkiye güvende...

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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