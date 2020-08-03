BBP Genel Başkanı Mustafa Destici MKYK üyeleri ile bayramlaştı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici MKYK üyeleri ile bayramlaştı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile bayramlaştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici MKYK üyeleri ile bayramlaştı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile bayramlaştı.

Bayramlaşma sırasında MKYK üyelerine açıklama yapan Destici, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif-i'nin açılmasından dolayı Büyük Birlik Hareketinin, Alperenlerin ve bu uğurda bedeller ödeyen tüm camianın duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ayasofya Camisine şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hassasiyeti vardı. Ayasofya Camisi keşke daha önce açılsaydı da Muhsin başkanımıza da orada namaz kılmak nasip olsaydı. Yine de açılmasında gayret gösteren emeği olanlara tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınıyla ilgili Büyük Birlik Partililerin ve Alperenlerin tüm tedbirlere riayet etmesi gerektiğinin altını çizen BBP Lideri Destici, vefat edenlere rahmet hastalara da acil şifalar diledi.

Tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarıyla ilgili de MKYK üyelerine bilgiler veren Destici, son günlerde gündemde olan yeni baro yasası, sosyal medya yasası ile ilgilide Büyük Birlik Partisinin bu güne kadar doğru olan konularda hükümetin yanında yanlışlarının da yapıcı, yol gösterici muhalefet anlayışıyla karşısında olduğunu vurguladı.

Sırayla söz alan MKYK üyeleri de bayram kutlamalarının ardından BBP Lideri Mustafa Destici'nin TBMM de görüşülen her konuda Büyük Birlik Partililerin ve Alperenlerin duygularına tercüman olduğunu ifade ederek teşekkür etti. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 10:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici MKYK üyeleri ile bayramlaştı - Son Dakika

Son Dakika

Beyin kanaması geçirmesine rağmen ambulans verilmeyen yaşlı kadın, hayatını kaybetti Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış Safranbolu'ya bayramda turist yağdı, esnafın yüzü güldü Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Sosyal medyada video paylaşmak için canlarını hiçe saydılar Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Sokakta oyun oynayan çocuklara cinsel tacizde bulunan zanlı tutuklandı "Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu 6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu         
14:22
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu         
14:14
Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala         
14:05
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı         
13:52
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi         
13:46
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı         
13:32
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı         
13:24
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi         
13:21
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar         
13:04
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü         
12:56
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi         
12:45
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu         
12:23
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu         
12:13
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım         
11:42
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı         
11:38
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor         
11:35
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı         
11:14
Ordu'da üretilen aspir yağı 7 ülkeye ihraç ediliyor Ordu'da üretilen aspir yağı 7 ülkeye ihraç ediliyor         
11:09
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi         
10:39
Evrim Keklik'ten Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt         
10:30
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı         
10:28
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş         
10:23
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor         
10:03
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi         
10:00
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı         
09:56
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor         
09:54
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı         
09:38
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü         
09:37
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor         
08:47
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi         
22:48
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor         
20:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2020 17:17:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici MKYK üyeleri ile bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei