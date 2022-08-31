Destici: "Doğu Türkistan'ın tam bağımsızlığını savunuyoruz" - Son Dakika
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Destici: "Doğu Türkistan'ın tam bağımsızlığını savunuyoruz"

31.08.2022 11:45
Destici: "Doğu Türkistan'ın tam bağımsızlığını savunuyoruz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

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BBP Genel Başkanı Destici'den öğretmen ücretlerine iyileştirme talebi Açıklaması BBP Genel Başkanı Destici'den öğretmen ücretlerine iyileştirme talebi Açıklaması
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici: 'Doğu Türkistan'ın tam bağımsızlığını savunuyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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