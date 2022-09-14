Destici : "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı projeye toptan karşı çıkmak akıl tutulmasıdır" - Son Dakika
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Destici : "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı projeye toptan karşı çıkmak akıl tutulmasıdır"

14.09.2022 11:53
Destici : "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı projeye toptan karşı çıkmak akıl tutulmasıdır"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelmesi Mustafa Destici'nin Açıklamaları ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelmesi

Mustafa Destici'nin Açıklamaları ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici : 'Cumhurbaşkanımızın açıkladığı projeye toptan karşı çıkmak akıl tutulmasıdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Destici : "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı projeye toptan karşı çıkmak akıl tutulmasıdır" - Son Dakika
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