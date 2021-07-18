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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da konuştu Açıklaması

18.07.2021 15:24
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da konuştu Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının, bazı durumlarda iş yerinde başörtüsünün yasaklanabileceğine yönelik kararına ilişkin, "Söz konusu Müslümanlık ve İslam inancının gerekleri olunca o zaman dünyaya adil diye lanse edilen Avrupa...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının, bazı durumlarda iş yerinde başörtüsünün yasaklanabileceğine yönelik kararına ilişkin, "Söz konusu Müslümanlık ve İslam inancının gerekleri olunca o zaman dünyaya adil diye lanse edilen Avrupa mahkemeleri de adaletsiz, yanlı, taraflı, çifte standartlı karar verebiliyor." dedi.

Destici, Samsun'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dün Rize'de sel ve heyelan yaşanan yerlerde incelemelerde bulunduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Almanya'da iki iş yerinin çalışanlarına başörtüsü yasağı uygulaması sonrasında gelişen olaylara değinen Destici, şöyle devam etti:

"Bu yasak, Avrupa Birliği Adalet Divanına taşınıyor. Divan, Almanya'da ve Avrupa'daki işletmelerin başörtü yasağı uygulayabileceği kararını veriyor. Söz konusu Müslümanlık ve İslam inancının gerekleri olunca o zaman dünyaya adil diye lanse edilen Avrupa mahkemeleri de adaletsiz, yanlı, taraflı, çifte standartlı karar verebiliyor. Hem de Avrupa'da ırkçı saldırıların, İslam'a karşı saldırıların arttığı zamanda oluyor. Avrupa, Türkiye'nin 28 Şubat dönemine dönmüş. O dönemi hatırlatan uygulamalar bunlar. Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değil. İsteğimiz, başta kendi hükümetimizden ve Dışişleri Bakanlığımızdan bu kararı tanımamak."

Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi olarak duruşlarında bir değişiklik bulunmadığını dile getirerek, "Büyük Birlik Partisinin duruşu, safı belli. Biz, Cumhur İttifakı'ndayız. 2023 seçimlerine giderken de bu duruşumuzda herhangi bir değişiklik yok. Biz, devletin bekasını önceledik. Birkaç gün önce 15 Temmuz'un yıl dönümüydü. Biz devletimize, ülkemize ve milletimize yönelik tehditlerin hala sürdüğüne inanıyoruz." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurdurulmaya çalışıldığı vurgulayan Destici, "Özellikle Suriye'nin kuzeyinde kurdurulmaya çalışılan, adına Kürt devleti diyorlar ama bize göre Kürt devleti değil, terör devleti, ikinci bir İsrail. Bu bölgeye hançer gibi saplanmak isteniyor. Biz, devlet meseleleri için Cumhur İttifakı'ndayız." ifadesini kullandı.

Destici, anketlere göre, 2020 yılı Aralık ayından bugüne kadar 7-8 aylık süreçte hafif de olsa aşağı doğru bir eğim bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı birkaç puan yüzde 50'nin altında ama bu toparlanamayacak bir oy değil. Geçmiş seçimlerde de böyleydi ama Millet İttifakı'na baktığımız zaman hala yüzde 40'ı bulabilmiş değil. Bir taraftan Cumhur İttifakı'nın oyu gündeme getirilip çok konuşulurken, öbür taraftan iktidara aday olduğunu söyleyen, 'Geliyoruz, şimdiden kazandık' çığlıkları atan Millet İttifakı bloğu yüzde 40'ı yakalayabilmiş değil. Yani Cumhur İttifakı yüzde 48-49'a düştü diye sevinenler, Millet İttifakı hala yüzde 40 olamamış, bence önce buraya üzülsünler. Kendi oylarını önceleseler daha doğru olur diye düşüyorum. Bir de PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile böyle gizli açık bir ittifak süreci yaşadılar. Bunun nimetlerinden de faydalandılar. Şimdi PKK'nın partisi, 'Biz de yönetimde olacağız' diyor."

Mustafa Destici, vatandaşların Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.???????

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Samsun, İslam, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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