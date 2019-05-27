Son Dakika Haberleri: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta

2 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Kangal ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta, System.String[]
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Kangal ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Sivas'taki programlarını tamamlayarak Kangal ilçesine geçen Destici, Kaymakam Cuma Emeç'i makamında ziyaret etti. Emeç ile bir süre sohbet eden Destici, ardından belediyeye geçti.
Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde BBP'den Kangal Belediye Başkanı seçilen Kürşat Apaydın'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Destici, Kangal Balıklı Kaplıca'da düzenlenen iftar programına da katıldı.
Destici, "doktor balıklar" olarak adlandırılan balıklarıyla sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olan kaplıcada bir süre ayaklarını suya soktu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:55 Kaynak: AA
Kangal, Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi, Sivas, Politika
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