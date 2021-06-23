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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivaslılarla bir araya geldi - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivaslılarla bir araya geldi

23.06.2021 16:08

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivaslılarla bir araya geldi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu 8. Olağan Genel Kurul toplantısında Sivaslılarla buluştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivaslılarla bir araya geldi

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu 8. Olağan Genel Kurul toplantısında Sivaslılarla buluştu.

Ankara'da, ASİDEF 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, BBP Genel Başkanı Mutafa Destici'nin yanı sıra milletvekilleri ve birçok dernek temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla hayatını kaybeden insanları rahmetle andığını belirten Destici, "Rahmetli şehit liderimiz ve kurucu genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Sözlerimin başında Sivas'ın önde gelen isimlerinden, Şems-i Sivasi, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal'a ve nicelerini de rahmetle yad ediyorum. Sivas, Sivas'tan ibaret değil. Bunu en iyi bilenlerden ve gözlemleyenlerden biriyim. Anadolu'da ve yurt dışında gerçekleştirdiğim gezilerde hemen hemen her şehirlerde mutlaka Sivaslı vatandaşlarla karşılaşıyoruz. BBP Genel Başkanı olmamdan dolayı rahmetli genel başkanımızın vesilesiyle beni de Sivaslı zannediyorlar. Bu durumdan gurur duyuyorum ve hiç açık vermiyorum. Memleketimin Eskişehir olduğunu söylediğimde çok şaşırıyorlar. Biz Sivas'ı hareketimizin kökü olarak görüyoruz" dedi.

"Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz"

Cumhuriyet döneminde Sivas'ın önemini değinen Destici, "Sivas kadim bir şehrimiz Selçuklu'ya başkentlik yapmış ve Osmanlı'nın önemli şehirlerinden. Cumhuriyet döneminde ise hem kurtuluş savaşının başlamasında çok önemli bir adım hem de Gazi Mustafa Kemal paşanın 108 gün orada kalması ve adeta cumhuriyetin temellerinin Sivas'ta atılması çok büyük bir önem taşımakta. Rahmetli genel başkanımızın bir sözü vardı; "Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz" diyordu. Bazıları Türkiye mozaiğinden bahsettiğinde diyordu ki mozaik çatlar, kırılır fakat Anadolu kilimi kalıcıdır" ifadelerine yer verdi.

(OGZ-BC-BA-Y)

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivaslılarla bir araya geldi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivaslılarla bir araya geldi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivaslılarla bir araya geldi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivaslılarla bir araya geldi

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ankara, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivaslılarla bir araya geldi - Son Dakika


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