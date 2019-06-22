Son Dakika Haberleri: BBP Genel Başkanı'ndan seçim açıklaması
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BBP Genel Başkanı'ndan seçim açıklaması

1 saat önce

BBP Genel Başkanı Destici, "16 Nisan referandumunda, 24 Haziran seçimlerinde, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak, 23 Haziran'da seçimlerinde de orada duruyoruz, yani Cumhur İttifakı'nın yanında durmaya devam edeceğiz.

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BBP Genel Başkanı Destici, "16 Nisan referandumunda, 24 Haziran seçimlerinde, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak, 23 Haziran'da seçimlerinde de orada duruyoruz, yani Cumhur İttifakı'nın yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:13 
Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi, Ekonomi
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