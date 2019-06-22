BBP Genel Başkanı'ndan seçim açıklaması
1 saat önce
BBP Genel Başkanı Destici, "16 Nisan referandumunda, 24 Haziran seçimlerinde, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak, 23 Haziran'da seçimlerinde de orada duruyoruz, yani Cumhur İttifakı'nın yanında durmaya devam edeceğiz.
BBP Genel Başkanı Destici, "16 Nisan referandumunda, 24 Haziran seçimlerinde, 31 Mart seçimlerinde nerede durmuşsak, 23 Haziran'da seçimlerinde de orada duruyoruz, yani Cumhur İttifakı'nın yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:13
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