Son Dakika › Güncel › BBP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
BBP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi
6 saat önce
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Partiden yapılan açıklamada, Genel Başkan Mustafa Destici'nin makam odası, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarının dezenfekte edildiği belirtildi.
Açıklamada, dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak genel merkezin yanı sıra tüm il ve ilçe teşkilatlarında süreceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:40 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'ni koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı