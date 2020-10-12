BBP Genel Sekreteri Tunç Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, partisinin seçime girme sürecinin, esas ve usul yönünden hukuki çerçevesinin çok açık olduğunu belirterek, "BBP'nin her işi, meşru zeminde, mensuplarının ortak kararıyla, fedakarlıkla, ferasetle, hukuka, geleneklere ve teamüllere uygun şekilde yürür." ifadesini kullandı.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin halen AK Parti milletvekili olduğu, hafta sonu yapılacak BBP Kongresi'nde genel başkanlığa hukuken aday olamayacağı" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

BBP'nin, Cumhur İttifakı'na 4 Mayıs 2018'de imzalanan protokolle katıldığını hatırlatan Üzeyir Tunç, parti adaylarının 7102 sayılı Kanun'un "Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçimlere katılmaması halinde, bu partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilir" şeklindeki 16'ncı maddesine göre gösterildiğini anlattı.

Partisinin de seçimlere bu kanun maddesinin tarif ettiği usullere göre girdiğini ifade eden Tunç, "Dolayısıyla AK Parti listelerinden aday olan Sayın Genel Başkanımız ve 17 parti yöneticimizin, iddia edildiği gibi partimizden istifa etmeleri ya da AK Parti'ye üye olmaları gibi bir durum söz konusu değildir, hiçbir zaman da olmamıştır." ifadesini kullandı.

BBP'nin, TBMM'de temsil edilen, HDP dışındaki tüm partiler gibi seçime bir ittifakın bileşeni olarak girdiğini kaydeden Üzeyir Tunç, BBP'nin varlığını hiç kimseye borçlu olmadığını belirtti.

Genel Sekreter Tunç, partisinin seçime girme sürecinin, esas ve usul yönünden hukuki çerçevesinin çok açık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir problem uydurup, kongre arifesinde partimizi karalamak için kullanılmaya çalışılmak art niyetli ve ahlak dışı bir davranıştır. Partimizle, Genel Başkanımızla veya parti yöneticilerimizle, herhangi bir yasaya aykırılık olduğunu düşünen herkese mahkemelerin kapısı açıktır. İddia bile diyemeyeceğimiz bu saçmalıklara boğulanlar hiç unutmamalıdırlar ki BBP'nin ve onun Genel Başkanı'nın kimsenin korumasına ihtiyacı yoktur. BBP'nin her işi, meşru zeminde, mensuplarının ortak kararıyla, fedakarlıkla, ferasetle, hukuka, geleneklere ve teamüllere uygun şekilde yürür."