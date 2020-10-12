BBP Genel Sekreteri Tunç Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Sekreteri Tunç Açıklaması

12.10.2020 21:01
BBP Genel Sekreteri Tunç Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, partisinin seçime girme sürecinin, esas ve usul yönünden hukuki çerçevesinin çok açık olduğunu belirterek, "BBP'nin her işi, meşru zeminde, mensuplarının ortak kararıyla, fedakarlıkla, ferasetle, hukuka, geleneklere ve teamüllere uygun...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, partisinin seçime girme sürecinin, esas ve usul yönünden hukuki çerçevesinin çok açık olduğunu belirterek, "BBP'nin her işi, meşru zeminde, mensuplarının ortak kararıyla, fedakarlıkla, ferasetle, hukuka, geleneklere ve teamüllere uygun şekilde yürür." ifadesini kullandı.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin halen AK Parti milletvekili olduğu, hafta sonu yapılacak BBP Kongresi'nde genel başkanlığa hukuken aday olamayacağı" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

BBP'nin, Cumhur İttifakı'na 4 Mayıs 2018'de imzalanan protokolle katıldığını hatırlatan Üzeyir Tunç, parti adaylarının 7102 sayılı Kanun'un "Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçimlere katılmaması halinde, bu partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilir" şeklindeki 16'ncı maddesine göre gösterildiğini anlattı.

Partisinin de seçimlere bu kanun maddesinin tarif ettiği usullere göre girdiğini ifade eden Tunç, "Dolayısıyla AK Parti listelerinden aday olan Sayın Genel Başkanımız ve 17 parti yöneticimizin, iddia edildiği gibi partimizden istifa etmeleri ya da AK Parti'ye üye olmaları gibi bir durum söz konusu değildir, hiçbir zaman da olmamıştır." ifadesini kullandı.

BBP'nin, TBMM'de temsil edilen, HDP dışındaki tüm partiler gibi seçime bir ittifakın bileşeni olarak girdiğini kaydeden Üzeyir Tunç, BBP'nin varlığını hiç kimseye borçlu olmadığını belirtti.

Genel Sekreter Tunç, partisinin seçime girme sürecinin, esas ve usul yönünden hukuki çerçevesinin çok açık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir problem uydurup, kongre arifesinde partimizi karalamak için kullanılmaya çalışılmak art niyetli ve ahlak dışı bir davranıştır. Partimizle, Genel Başkanımızla veya parti yöneticilerimizle, herhangi bir yasaya aykırılık olduğunu düşünen herkese mahkemelerin kapısı açıktır. İddia bile diyemeyeceğimiz bu saçmalıklara boğulanlar hiç unutmamalıdırlar ki BBP'nin ve onun Genel Başkanı'nın kimsenin korumasına ihtiyacı yoktur. BBP'nin her işi, meşru zeminde, mensuplarının ortak kararıyla, fedakarlıkla, ferasetle, hukuka, geleneklere ve teamüllere uygun şekilde yürür."

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Sekreteri Tunç Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Talihsiz vatandaşın manzara keyfi kötü bitti! Metrelerce yükseklikten aşağı yuvarlandı Şampiyonluk için favori gösterilen Fenerbahçe'nin oranı düştü Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Eteği patoz makinesine sıkışan kadın hayatını kaybetti Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Ünlü giyim markasının yeni sezon ürün tanıtım görselleri sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı         
20:57
Volkswagen yatırımı koronavirüs salgını sonrası yeniden gündeme gelebilir Volkswagen yatırımı koronavirüs salgını sonrası yeniden gündeme gelebilir         
20:01
Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur         
19:50
Fatih Terim: Galatasaray'a başkan olmayı düşünmüyorum Fatih Terim: Galatasaray'a başkan olmayı düşünmüyorum         
19:36
Hatay için birlik olan 3 Büyükler, sosyal medyadan birbirlerine meydan okudu Hatay için birlik olan 3 Büyükler, sosyal medyadan birbirlerine meydan okudu         
18:45
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek         
15:57
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 21:10:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Sekreteri Tunç Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei