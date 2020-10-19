BBP Genel Sekreteri Tunç'tan 11. Olağan Büyük Kongreye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, partilerinin 11. Olağan Büyük Kongresi'nin, pandemi dolayısıyla her siyasi partinin uymak zorunda olduğu kurallar çerçevesinde yapıldığını bildirdi.

Tunç, dün gerçekleştirdikleri kongreye ilişkin bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Kendisinin de Divan Başkanı olduğu kongrenin pandemi dolayısıyla her siyasi partinin uymak zorunda olduğu kurallar çerçevesinde yapıldığını aktaran Tunç, kongrenin sadece delegelerin katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Tüm delegelerin, herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmadan salona girdiklerini, aksi yöndeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını belirten Tunç, salona alınmayan seyirci ve misafirlerin kamuoyuna "delege" olarak takdim edilmesinin ise "ahlak dışı bir davranış olduğunu" ifade etti.

Genel Başkanlığa aday olan Haşim Yanar'ın, delegelerin adaylığına yönelik imzalarının Kongre Divanı'na ulaşmasıyla hemen salona alındığını bildiren Tunç, Yanar'a yönelik engelleme veya olumsuz tavırda bulunulduğu iddialarının da BBP'yi yıpratmak için gündeme getirildiğini savundu.

Yusuf Yazıcıoğlu'nun salona alınmadığı yönündeki söylemleri "iftira" olarak niteleyen Tunç, "Kendisi, protokol bölümünün en ön sırasında ağırlanmıştır ve durum kongremize ait görüntülerde bulunmaktadır. Evladımız Furkan Yazıcıoğlu'nun veya rahmetli şehit liderimizin ailesinden herhangi birinin, partimizden herhangi bir görev talep edip bunun yerine getirilmemesi söz konusu değildir, bundan sonra da olmayacaktır." ifadelerini kullandı.