BBP heyetinden Türk-İş'e "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP heyetinden Türk-İş'e 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

BBP heyetinden Türk-İş'e "hayırlı olsun" ziyareti

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş'in 23'üncü Olağan Kongresinde genel başkanlığa yeniden seçilen Ergün Atalay'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

BBP heyetinden Türk-İş'e

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş'in 23'üncü Olağan Kongresinde genel başkanlığa yeniden seçilen Ergün Atalay'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Türk-İş Genel Merkezi'ndeki ziyarete partisinin genel başkan yardımcılarıyla gelen Destici, burada yaptığı konuşmada bütçenin önemli bir bölümünün faiz giderlerine aktarıldığını belirtti.

Vergi ve gelir dağılımında adaletsizlikler bulunduğunu, bütçedeki artışın adaletli bir şekilde öncelikle yoksullara ve düşük gelirlilere pay edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Asgari ücretliye minimum yüzde 22,5 bir artış yapılması lazım. İnşallah geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu sene de bütçedeki büyüme oranına göre bir artış yapılır." diye konuştu.

Destici, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi haklarının destekçisi olacaklarını söyledi.

Asgari ücret görüşmeleri

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da ziyaretleri ve destekleri için BBP heyetine teşekkür etti.

Asgari ücret görüşmelerindeki komisyon ve Yüksek Hakem Kurulunun yapılarına işaret eden Atalay, bu yapıların 12 Eylül döneminden kaldığını ve demokratik olmadığını dile getirdi.

Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi veren Atalay, DİSK ve Hak-İş ile çalışma yürüttüklerini, asgari ücretteki artış için yaşam maliyetinin üzerinde bir rakam beklediklerini kaydetti. Atalay, "Bu rakamların altında olursa konuşmayacağımızı belirttik. Biz milletin masasına bir dilim ekmeği nasıl koyarız onun gayreti içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Atalay, kongreden sonra bir işçiyle yaşadığı diyaloğu da "Bir işçi yanıma geldi. 'Ben KİT statüsündeyim. Hiçbir şey istemiyorum. Bize taşeron demeyin. PKK taşeron, DEAŞ taşeron, FETÖ taşeron. Bize bunun dışında bir şey söyleyin' dedi." şeklinde aktardı.

Özelleştirilen şeker fabrikaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Atalay, fabrikalara yapılacak işçi alımında öncelikle uzun süre buralarda çalışanlara kadro verilmesi konusunda Destici'den destek beklediklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ergün Atalay, Türk İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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