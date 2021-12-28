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BBP İl Başkanı Tekbaran ve MİSİAD Başkanı Özmen AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti - Son Dakika

BBP İl Başkanı Tekbaran ve MİSİAD Başkanı Özmen AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti

28.12.2021 15:48
BBP İl Başkanı Tekbaran ve MİSİAD Başkanı Özmen AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran ve Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Diyarbakır Başkanı Fırat Özmen, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran ve Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Diyarbakır Başkanı Fırat Özmen, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Tekbaran ve Özmen'e AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

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Büyük Birlik Partisi, Erdem Gültekin, Diyarbakır, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP İl Başkanı Tekbaran ve MİSİAD Başkanı Özmen AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP İl Başkanı Tekbaran ve MİSİAD Başkanı Özmen AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti - Son Dakika
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