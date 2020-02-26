BBP, İskeçe seçilmiş müftüsüne "makamı gasbetmek" suçundan ceza verilmesini kınadı - Son Dakika
Son Dakika Politika BBP, İskeçe seçilmiş müftüsüne 'makamı gasbetmek' suçundan ceza verilmesini kınadı - Son Dakika

BBP, İskeçe seçilmiş müftüsüne "makamı gasbetmek" suçundan ceza verilmesini kınadı

6 saat önce

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Yunanistan'da, "makamı gasbetmek" ile suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye verilen 4 ay hapis cezasını kınadı.

BBP, İskeçe seçilmiş müftüsüne

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Yunanistan'da, "makamı gasbetmek" ile suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye verilen 4 ay hapis cezasını kınadı.

Karabulut, yazılı açıklamasında, Mete'nin 2016'da Yunan ordusunda askerlik görevini yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden bir soydaş askerin cenaze töreninde, atanmış müftünün de bulunduğu ortamda cenaze namazını kaldırdığı için "resmi makamı gasbetmek" ve "dini töreni engellemek" suçundan 4 ay hapis cezasına mahkum edildiğini belirtti.

Ahmet Mete'nin, SYRİZA hükümetinin son dönemde çıkardığı iki ayrı kararname sonrası bu cezaya maruz kaldığının altını çizen Karabulut, bu kararnamelerle Atina hükümetinin, Lozan Antlaşması ile belirlenen din özgürlüğüyle ilgili hakları ihlal ettiğini bildirdi.

Yunanistan'ın 2018 ve 2019'da yürürlüğe koyduğu kararnamelerle orada yaşayan Türk soydaşlarının dini kurumlarının içini boşaltıp devletleştirmek istediklerini kaydeden Karabulut, "İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye; Selanik İstinaf Mahkemesinin haksız ve mütekabiliyet kararlarını hiçe sayarak verdiği bu karardan dolayı geçmiş olsun diyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bu mahkeme kararını kınadığımızı ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi, Yunanistan, Ahmet Mete, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:42 Kaynak: AA
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