Son Dakika Haberleri: BBP İzmir İl Başkanı Öksüz, AK Parti'yi ziyaret etti
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BBP İzmir İl Başkanı Öksüz, AK Parti'yi ziyaret etti

57 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti.

BBP İzmir İl Başkanı Öksüz, AK Parti'yi ziyaret etti, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP) İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti.
BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Öksüz, ziyarette, ülkenin zor günlerden geçtiğini, bu nedenle hem içeride hem de dışarıda birlik olunması gerektiğini belirtti.
"Gerek şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu gerekse parti genel başkanımız Mustafa Destici'nin batılı ülkelerin ve ABD'nin politikalarına, siyasetine karşı tutumu zerre değişmedi." ifadelerini kullanan Öksüz, söylemlerinin hem iç hem de dış politikada hayata taşınmasının gururunu yaşadıklarını kaydetti.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise Cumhur İttifakı'nın İzmir ayağının süreceğine inandıklarına değinerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:05 Kaynak: AA
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