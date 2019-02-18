Son Dakika Haberleri: BBP Karacabey'de Cumhur İttifakını Destekleyecek

BBP Karacabey'de Cumhur İttifakını Destekleyecek

46 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karacabey İlçe Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde aday çıkarmayarak, Cumhur İttifakı adayı olan Ali Özkan'ı destekleme kararı aldı.

BBP Karacabey'de Cumhur İttifakını Destekleyecek, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP) Karacabey İlçe Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde aday çıkarmayarak, Cumhur İttifakı adayı olan Ali Özkan'ı destekleme kararı aldı.

BBP İlçe Başkanı İzzet Toprak, "Karacabey ilçe teşkilatı olarak yaptığımız istişareler sonucu, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı için aday çıkartmama ve Cumhur İttifakı adayı Ali Özkan'ı destekleme kararı alınmıştır. Bir şehirde iki Alperen başkan yarışmamalı düsturu ile alınan bu karar tamamen Cumhur İttifakı, siyasi ve seçim işbirliğinden ibarettir. Her zaman için kamuoyu nezdinde, 'iktidar partisine mensup belediyeler daha verimli çalışır ve daha çok gelişim ve yatırım sağlar' görüşü hakimdir. Bu ön kabulden hareketle bizde söz konusu Karacabey'imiz ve halkımız olunca bizimde katkımız olsun istedik. Bu kararımız tamamen partililerimizin kendi tasarrufumuzdur, artısı da eksisi de bize aittir ve iç işlerimizdir. Yerelde siyaset yapıyoruz, seçim çalışmalarımızı kardeşlik, karşılıklı anlayış ve hoşgörü çerçevesinde yapılmalıdır. Bilahare seçimler bitecek biz yine komşu, arkadaş, akraba olarak kalacağız, dolaysıyla birbirimizi üzecek söylemlerden azami ölçüde kaçınmamız gerekir. Seçimlerin şehrimize milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:33 Kaynak: İHA

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