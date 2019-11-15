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BBP Konya İl Başkanı Seçgin Açıklaması

7 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Konya İl Başkanı Osman Seçgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin, "Bu ziyaretle Türkiye-ABD ilişkilerinde her konuda tam bir uzlaşma ya da mutabakat olmasa da olumlu anlamda yeni bir sayfa açılmış görünüyor.

BBP Konya İl Başkanı Seçgin Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Konya İl Başkanı Osman Seçgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin, "Bu ziyaretle Türkiye-ABD ilişkilerinde her konuda tam bir uzlaşma ya da mutabakat olmasa da olumlu anlamda yeni bir sayfa açılmış görünüyor." dedi.

Seçgin, BBP Konya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi.

Ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu bir sayfa açtığını vurgulayan Seçgin, uluslararası ilişkilerde ülke menfaatlerinin ön plana çıktığını dile getirdi.

Seçgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin uzunca süre konuşulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gidip gitmeme tartışmaları ülke gündemi uzun süre meşgul edildi. Sanki bu ziyarete turistik bir gezi veya dost ziyareti gibi bir anlam yüklenilmeye çalışıldı. Ama gördük ki, uluslararası ilişkilerde diploması askeri güç kadar önemli bir konuymuş. Başta terör örgütü PKK-YPG ve FETÖ olmak üzere, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge, sözde Ermeni meselesi ve yaptırımlar dahil bütün konular açıklıkla konuşulmuştur. Bu durumu ortak basın toplantısında yapılan açıklamalar da net bir şekilde görülmüştür. Bu ziyaretle Türkiye-ABD ilişkilerinde her konuda tam bir uzlaşma ya da mutabakat olmasa da olumlu anlamda yeni bir sayfa açılmış görünüyor."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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