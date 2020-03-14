BBP, 'koronavirüs' nedeniyle tüm programlarını iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Politika BBP, 'koronavirüs' nedeniyle tüm programlarını iptal etti - Son Dakika

BBP, 'koronavirüs' nedeniyle tüm programlarını iptal etti

6 saat önce

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kararla, İl ve İlçe Kongreleri, bölge toplantıları, anma programları, genel istişare toplantıları, kapalı ve açık alanlardaki tüm toplantılar, önceden belirlenmiş ziyaretler ile yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri iptal etti.

BBP, 'koronavirüs' nedeniyle tüm programlarını iptal etti, System.String[]

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kararla, İl ve İlçe Kongreleri, bölge toplantıları, anma programları, genel istişare toplantıları, kapalı ve açık alanlardaki tüm toplantılar, önceden belirlenmiş ziyaretler ile yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri iptal etti.

MKYK, koronavirüs gündemi ile partinin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bilindiği gibi insanlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün de ilan ettiği üzere 'Pandemik' bir salgınla karşı karşıyadır. Başta Çin ve Avrupa olmak üzere, bir çok ülke söz konusu salgın dolayısıyla, büyük bir sıkıntıya girmiş ve daha önce görülmemiş düzeyde radikal tedbirlerin uygulanmasına başlamışlardır. Ülkemiz, Sağlık Bakanlığımızın zamanında ve yerinde, tedbir ve müdahaleleri ile söz konusu salgın ile ilgili, şu ana kadar çok iyi bir imtihan vermiş olup, görülen vaka sayısı, diğer ülkeler ile mukayese edildiğinde çok sınırlı sayıda kalmış, buna rağmen ilave tedbirler almak gerekmiştir" denildi.

TÜM PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ

Tüm programların iptal edildiği belirtilen açıklamada, "Devletimizin yetkili kurullarınca açıklanan tedbirler ve Sağlık Bakanlığımızla yapılan görüşmeler ve alınan tavsiyeler neticesinde, partimiz de belirtilen tedbirleri almayı kararlaştırmıştır. Bugün itibariyle; İl ve İlçe Kongreleri, bölge toplantıları, anma programları, genel istişare toplantıları, kapalı ve açık alanlardaki tüm toplantılar, önceden belirlenmiş ziyaretler ile yurtiçi ve yurtdışı seyahatler; devletimizin ilgili kurumları tarafından, toplantı ve etkinliklerin yapılabilmesi hususunda yeni bir açıklama  yapılıncaya kadar iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 01:26:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP, 'koronavirüs' nedeniyle tüm programlarını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]