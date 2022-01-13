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BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara'yla ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? - Son Dakika

BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara'yla ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?

13.01.2022 00:46

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan tıp öğrencisi Enes Kara'yla ilgili konuşan BBP MKYK üyesi Ahmet Namık Akdoğan, sosyal medyada gündem oldu. Akdoğan, "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız." dedi. Bu ifadelerin büyük tepki toplamasından sonra Akdoğan, sözlerinin latife olduğunu açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, cemaat yurdunda kalırken yaşadığı sıkıntıları anlattığı video çektikten sonra intihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili tepki toplayan sözler sarf etti.

"AYYAŞ ÖLDÜ DİYE MEYHANELERİ Mİ KAPATACAĞIZ"

Eskişehir'de "Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Akdoğan "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız. O zaman ÇYDD, Lions Kulübü gibi yerlerde kapatılsın" diye konuştu.

BBP'li Ahmet Namık Akdoğan'dan Enes Kara'yla ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?

"LATİFE OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Sözlerinin gündem olmasından sonra Ahmet Namık Akdoğan'dan yeni açıklama yaparak, "Kardeşim ben bunun latife olduğunu orada bulunan 13 gazeteci arkadaşın huzurunda söyledim ondan sonrada evladımızın intiharına üzüldüğümü kendine uygun olmayan bir yurtta kalmaması gerektiğini ifade ettim. Etmedim mi?" ifadelerini kullandı.

BBP'li Ahmet Namık Akdoğan'dan ölümüyle yasa boğan Enes'le ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?

DESTİCİ: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM

Akdoğan'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamalarından sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkenin her acısı bizim açımızdır. Enes Kara'nın kaldığı yurtta hayatına son vermesinden büyük üzüntü duydum. Ailesine başsağlığı, sabır diliyorum. Bu hadise bir kutuplaşma meselesi yapılmadan gerekli incelemeler yapılıp tekrarının yaşanmaması için de tüm tedbirler alınmalıdır." dedi.

BBP'li Ahmet Namık Akdoğan'dan Enes Kara'yla ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?
Ahmet Namık Akdoğan
BBP'li Ahmet Namık Akdoğan'dan ölümüyle yasa boğan Enes'le ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?
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Büyük Birlik Partisi, Enes Kara, Sözler, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara'yla ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara'yla ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? - Son Dakika
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