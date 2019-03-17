Son Dakika Haberleri: BBP'li Hilmi Çoban: "Ülkemizin Bekası İçin Adaylıktan Çekildim"

BBP'li Hilmi Çoban: "Ülkemizin Bekası İçin Adaylıktan Çekildim"

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Hilmi Çoban, ülkenin bekası için adaylıktan çekildiğini, Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğini açıkladı.

BBP'li Hilmi Çoban:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Hilmi Çoban, ülkenin bekası için adaylıktan çekildiğini, Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğini açıkladı.

Yüreğir Belediye Başkan adaylığından çekilen Hilmi Çoban, Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde oynanan oyunların farkında olduğunu ve kendisinin başkanlığından ziyade ülkenin geleceğinin daha önemli olduğunu ifade ederek, "Biz milletin geleceğini, partimizin de geleceğinin önünde tutarız. Ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Bunun içindir ki adaylıktan Fatih Mehmet Kocaispir lehine çekiliyorum. Her şeyden önemli olan bu ülkenin geleceğidir, menfaatleridir. Dolayısıyla Türkiye'nin kazanması adına ne gerekiyorsa yapacağız. Ülkemizin bekası, çocuklarımızın geleceği için daha güzel yarınlar için adaylıktan çekiliyor, Cumhur İttifakı adayı olan Fatih Mehmet Kocaispir'i destekliyorum" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:43 Kaynak: İHA

Yüreğir, Büyük Birlik Partisi, Hilmi Çoban, Politika
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