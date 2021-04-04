BBP'li Yardımcıoğlu bildiri yayınlayan amirallere tepki gösterdi: Hodri Meydan - Son Dakika

BBP'li Yardımcıoğlu bildiri yayınlayan amirallere tepki gösterdi: Hodri Meydan

04.04.2021 23:06
BBP'li Yardımcıoğlu bildiri yayınlayan amirallere tepki gösterdi: Hodri Meydan, System.String[]

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, bildiri yayınlayan 104 amirale tepki göstererek, "Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Hodri meydan" dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, bildiri yayınlayan 104 amirale tepki göstererek, "Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Hodri meydan" dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, bildiri yayınlayan amirallere yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Yardımcıoğlu, 104 amiralin muhattaplarının savcı ve psikiyatristler olduğunu belirterek "Aslında bunlara cevap vermeye değmez. Muhatapları savcı ve psikiyatristlerdir ama emekliliklerinde bile rahat duramıyor olmaları nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu göstermesi açısından çok önemlidir. Askeri liseye başladıkları günden şu ana kadar maişet temin etme derdi olmamış bu insan topluluğunun Türk Milletine ve Türk Devletine kafa tutmalarını esefle karşılıyorum" ifadelerini kaydetti.

'SİZİN ARKANIZDA KİMLER VAR?'Yardımcıoğlu, yaptığı açıklamanın devamında, "Askeri liseye başladıkları günden bugüne kadar Türk Milletinin ve Türk Devletinin sırtından her türlü ihtiyaçları karşılanmış olan bu güruhun hala Türk Milletinin ve Türk Devletinin üzerinde yük olmaya devam etmeleri bir yana, hala bu ülkeye zarar verme emelleri olan insanların tetikçiliğini yapıyor olmalarını hayretle karşılıyorum. Sizin arkanızda kimler var arkadaş? Bana bir söyleyin bakalım. Askerler gelenekleri itibarıyla emir almaya alışkındırlar ve kendilerine verilen emri yerine getirirler, size bu açıklamayı yapmak üzere kim emir verdi? Aziz Türk milletine bunu açıklamak zorundasınız" diyerek amirallere tepki gösterdi.'VESAYET ARTIĞI ZİHNİYET İLE HAREKET EDENLERİ KINIYORUM'Siyasetin, iktidar ve muhalefet rekabetiyle yürüdüğünü belirten Yardımcıoğlu, açıklamasında şunları dile getirdi: "Bizler de bizi yöneten ve yönetmeye talip olan siyaset kurumu aktörlerini beğenir ya da eleştirebiliriz. Vesayet artığı zihniyet ile hareket edenleri en güçlü şekilde kınıyorum. Bu millet demokrasimiz için büyük bedeller ödemiştir ve size bir daha fırsat vermez. Ancak; demokrasiye kepli- postallı ayar vermek isteyenlere, bu millet en son 15 Temmuz gecesi gereken ayarı vermişti. Gerekmesi durumunda bunu tekrar yapacaktır da."'NAMLUSUNU MİLLETİNE ÇEVİRMİŞ TANKA ASLA SELAM DURMAYIZ'

Kahraman Türk Milletinin, bedelini göze aldığı hiçbir mücadeleyi kaybetmediğini aktaran Yardımcığlu, korkmanın yenilmek olduğunu belirterek, "Çünkü korkmanın yenilmek olduğunu biliyoruz. Namlusunu milletine çevirmiş tanka asla selam durmayız, kalemini milletine çevirenin de kalemini kırarız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devletin ve milletin imkanlarıyla bir yere gelip şerefli Türk Ordusunun rütbelerini kendi adlarının önüne koyarak şereflenmeye çalışan istismarcılar, kendinize gelin. Hiç kimse devletin verdiği rütbeyi kullanarak devlete ve millete kabadayılık yapamaz. Bunu o küçük kafalarınıza sokun" ifadelerini kaydetti.

Haber:  ANKARA,


Büyük Birlik Partisi, Savcı, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika BBP'li Yardımcıoğlu bildiri yayınlayan amirallere tepki gösterdi: Hodri Meydan - Son Dakika


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