BBP Lideri Destici'den Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
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BBP Lideri Destici'den Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

BBP Lideri Destici'den Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili'nin ardından içinde birçok ilahi feyz ve bereketi barındıran bir başka mübarek gece olan Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı, Yüce Allah'ın affıyla günahlardan arınmayı umduğumuz kutlu bir zaman dilimi olan bu gece, aynı zamanda Kur'an ayı olarak da kabul edilen rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek Ramazan ayına yaklaştığımızın da müjdecisidir" ifadelerini kullandı.


"Yüce Allah'tan bizlere bu gecenin feyzinden ve bereketinden istifade ederek müminin miracı olarak tarif edilen salatı yaşayabilmeyi, zahirden batınımıza giden ve sonucu Allah'a ulaşan 'doğru yol' üzere bir yaşama vesile olmasını niyaz ediyorum" diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Dileğimiz ve duamız odur ki bu kutlu gecede edeceğimiz dua ve yakarışlar, pandemik salgın 'korona' yüzünden mustarip bir süreç yaşayan, bu yüzden büyük sıkıntılar içerisinde olan insanlığın ve her türlü zulme uğrayan, yurtlarından çıkarılan/kovulan, kayıt dışı göçmen olarak tanımlanan, özgürlükleri ellerinden alınan tüm Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna, ümitlerinin ve kararlılıklarının artmasına vesile olsun. İnsanlık barış içinde yaşanabilir bir dünya için İslam'ın Miraç şuuruna müdrik olmaya erişsin. İçerisinde yaşadığımız sıkıntılı, karanlık, gözyaşı ve hüzünle dolu günlerin sona ermesini temenni ediyorum. Miraç gecesinde Cenab-ı Allah biz İslam ümmetine Hazreti Peygamber'in 'Benim göz aydınlığım' diye vasıflandırdığı beş vakit namaz ibadeti ile Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan amenna resulü olarak isimlendirilen ayetleri bahşetmiştir. Miraç, ruhun yükselişinin nişanesidir. Kulun ibadetlerle çok yüce mertebelere erişmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle partim ve şahsım adına aziz milletimizin, tüm soydaş ve dindaşlarımızın 'korona'dan hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, şehit ve gazi ailelerimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, dua ve ibadetlerinin kabulünü Cenab-ı Allah'tan diliyorum." - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Miraç Kandili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:44 Kaynak: İHA

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