- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı - Son Dakika

- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı

09.03.2021 15:14
- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı, System.String[]

- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve heyetini makamında ağırladı.

- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve heyetini makamında ağırladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir ve Eskişehirspor'un önemine değinerek, kulübün şu anki borçlarından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. Destici, " Öncelikle Eskişehir ve Eskişehirspor'da bizim. Özellikle Eskişehirspor boyutunda meseleye baktığımızda; Eskişehirspor'un tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu bir dost kulübümüz. Ama maalesef bugün arzu etmediğimiz bir süreçten geçiyor Eskişehirspor. Hiçbirimizin başta Başkan ve yönetici olarak sizler tabii arzu etmiyorsunuz. Ama maalesef geçmişten gelen birtakım sıkıntılar var. Bu sıkıntıları da elbirliği ile aşabiliriz ancak" dedi.

Sadece kulüp başkanı ya da kulüp yöneticilerinin borç yükünün altından kalkmasının zorluğuna dikkati çeken Destici, "Onun için şehrin sahiplenilmesi gerekiyor. Şehir derken tabii vatandaşlar ve taraftarlar zaten sahipleniyor ama bir de şehrin yöneticilerinin sahiplenmesi gerekiyor. Yerel ya da genel siyasetçilerin sahiplenmesi gerekiyor, iş adamlarının sahiplenmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarının, sanayi odalarının yani bütün etkin ve yetkin kuruluşların sahiplenmesi gerekiyor. Ben bu konuda sizler de biliyorsunuz, sizlerden önceki yönetimler de biliyor. Elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Bundan sonra yine göstermeye devam edeceğiz. Dediğim gibi Eskişehirspor bizim. İnşallah bütün beklentimiz ve arzumuz, Eskişehirspor'un en kısa sürede içinde bulunduğu bu sıkıntılı ve zor süreçten çıkarak eski günlerindeki tarihindeki başarıları yeniden yakalaması" diye konuştu.

Eskişehirspor'un futbol mecrasında olmadığı dönemlerde Türk futbolunun tatsız olduğunu söyleyen Destici, "Dolayısıyla Eskişehirspor aynı zamanda bir noktada Türk futbolunun tadı tuzu. Biz bunu hem lig maçlarından hem o taraftar coşkusundan hem de milli takımdan biliyoruz. Eskişehir'de oynanan milli maçlarda takımımızın ne kadar desteklendiğini biliyoruz. Onun için bir futbol şehri, futbol kültürü olan çok yüksek olan bir ilimiz Eskişehir. Bundan dolayı da ayrıca mutluluk duyuyorum. Sizler de büyük bir gayret içindesiniz bunu da biliyorum. Bu gayretleriniz inşallah boşa çıkmaz. Sonunda istediğimiz arzu ettiğimiz hepimizin başarılar yakalanır diye ümit ediyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de benim desteğim Eskişehir ve Eskişehirspor'la ve sizlerle" ifadelerini kullandı.

BBP Lideri Destici'yi makamında ziyarete gelen Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören'e Eskişehirspor Başkanvekili Fatih Sezer, Eskişehirspor Yönetim Kurulu üyesi Bülent Kanber ve Bülent Gürsoy da eşlik etti. Konuşmalardan önce Eskişehirspor Başkanı Akgören, Destici'ye Eskişehir'in plaka kodu olan 26 numaralı ve Destici yazılı Eskişehirspor forması hediye etti.

- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı
- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı
- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı
- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı
- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı
- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı
- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı
- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı
- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı
- BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Eskişehirspor, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - BBP Lideri Destici, Eskişehirspor'un yönetim heyetini ağırladı - Son Dakika


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