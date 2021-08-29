BBP Lideri Destici nikah törenine katıldı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin MKYK üyesi Mert Kaya'nın nikah törenine katıldı.

Pendik'te gerçekleşen törende Kaya'nın nikah şahitliğini yapan Destici, "Allah'ın emrini ve Resul-i Ekrem'in sünnetini yerine getiren Büşra kızımızla Mert kardeşimizi tebrik ediyorum. Allah bu evliliği önce kendileri, sonra da aileleri için hayırlı kılsın" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, çifte Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Mert Kaya ve Büşra Altaş çiftinin nikahlarını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin kıydı.

Törene damat ve gelinin aile ve yakınlarının yanı sıra BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana ile partinin il ve ilçe yöneticileri katıldı.