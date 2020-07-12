BBP Lideri Destici, Türk Dil Kurumunun kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

BBP Lideri Destici, Türk Dil Kurumunun kuruluş yıl dönümünü kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 12 Temmuz 1933'de kurulan Türk Dil Kurumu'nun (TDK) 88'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 12 Temmuz 1933'de kurulan Türk Dil Kurumu'nun (TDK) 88'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada bilimden sanata, aileden sosyal hayata, devlet yönetiminden uluslararası ilişkilere, hukuktan ticarete hayata dair her şeyin ancak doğru bir iletişimle kurulan ilişkilerle yürüyebileceğini vurgulayarak, "Bu nedenledir ki tüm dünyada eğitimin başlangıç noktasında ve ekseninde dil bulunur. Bunun yanı sıra milletleri önce dilleriyle tanır, onların tarih boyunca devam eden yolculuklarının izini, önce dilin ayak izlerini arayarak takip edebiliriz" dedi.


Dilin milletin en önemli ortak değeri, milleti oluşturan fertlerin arasındaki en önemli bağ olduğunu ifade eden Destici, "Zaman zaman, toplulukları millet yapan unsurlar olan, tarih, coğrafya, din, etnik köken, kültür, ortak ülkü üzerinde tartışmalar gerçekleşebilir. Ama milletlerin ortak değerlerinden dile dair herhangi bir tartışmaya rastlamazsınız. Çünkü, dilimiz kimliğimizdir. 'Adriyatik'ten Çin Seddi'ne tabiri, bizim için neyi ifade eder? Bu cümle, Türklerin, Türkçeden başka hiçbir dile ihtiyaç duymadan yolculuk edebileceği, her adımla kardeşleriyle karşılaşacağı toprakların tanımıdır. Dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerle de bizi, önce Türkçe bağlar" ifadelerini kullandı.


Türkçe'nin korunması ve geliştirilmesi amacıyla Atatürk'ün talimatıyla 12 Temmuz 1933'de kurulan Türkiye'nin en önemli kurumlarından Türk Dil Kurumunun 88. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Destici, "Türk Dil Kurumuna ve Türkçemize emek vermiş, katkıda bulunmuş, yaşayan ve kaybettiğimiz herkesi minnetle ve saygıyla yad ediyor, Türk Dil Kurumunun devletimizle birlikte sonsuza dek yaşamasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Lideri Destici, Türk Dil Kurumunun kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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