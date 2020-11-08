BBP Genel Başkanı Destici: "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" dedi.

Şuşa'nın işgalden kurtarılması ile ilgili şahsi sosyal paylaşım hesabından açıklama yapan Destici, " Karabağ'ın önemli kenti Şuşa şehri Azerbaycan Milli Ordusu tarafından işgalden kurtarılarak hem büyük bir zafer kazanıldı hem de Hocalı'da ve diğer bölgelerde katliama-soykırıma uğrayan kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı. Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" ifadelerini kullandı. - ANKARA