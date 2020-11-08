BBP Genel Başkanı Destici: "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan"

08.11.2020 13:51
BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" dedi.

Şuşa'nın işgalden kurtarılması ile ilgili şahsi sosyal paylaşım hesabından açıklama yapan Destici, " Karabağ'ın önemli kenti Şuşa şehri Azerbaycan Milli Ordusu tarafından işgalden kurtarılarak hem büyük bir zafer kazanıldı hem de Hocalı'da ve diğer bölgelerde katliama-soykırıma uğrayan kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı. Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan" ifadelerini kullandı. - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici: Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan
BBP Genel Başkanı Destici: Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan' - Son Dakika


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