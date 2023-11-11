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BBP lideri Mustafa Destici'den Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Türkiye'nin acilen yeni, tam demokratik Anayasa'ya ihtiyacı vardır - Son Dakika

BBP lideri Mustafa Destici'den Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Türkiye'nin acilen yeni, tam demokratik Anayasa'ya ihtiyacı vardır

BBP lideri Mustafa Destici\'den Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Türkiye\'nin acilen yeni, tam demokratik Anayasa\'ya ihtiyacı vardır
11.11.2023 19:43

Yargıtay'ın Gezi Davası'ndan tutuklu Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den de yorum geldi. Destici, "Adalet mülkün temelidir. Temelin adalet kurumları arasındaki tartışmalarla zarar görmesini istemeyiz. Gelinen nokta şunu net bir şekilde ortaya koymuştur: Türkiye'nin acilen yeni sivil, tam demokratik bir Anayasaya ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan BBP lideri Mustafa Destici, "Adalet mülkün temelidir. Temelin adalet kurumları arasındaki tartışmalarla zarar görmesini istemeyiz. Gelinen nokta şunu net bir şekilde ortaya koymuştur: Türkiye'nin acilen yeni sivil, tam demokratik bir Anayasaya ihtiyacı vardır." dedi.

YARGITAY-AYM KRİZİ SİYASETİN GÜNDEMİNDE

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan, 14 Mayıs'ta TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Tartışmalara neden olan Yargıtay-Anayasa Mahkemesi kriziyle ilgili bir açıklama da Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

BBP lideri Mustafa Destici'den Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Türkiye'nin acilen yeni, tam demokratik anayasaya ihtiyacı vardır
Can Atalay

DESTİCİ: KUVVETLER AYRILIĞINDAN YANAYIZ

Türkiye'nin demokratik bir yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Destici, kuvvetler ayrılığından ve kuvvetlerin birbirini denetleyebileceği bir sistemden yana olduklarını kaydetti. Destici, şunları söyledi: "Büyük Birlik Partisi olarak ilkesel manada kuvvetler ayrılığından ve kuvvetlerin birbirlerini denetleyebileceği bir sistemden yanayız. Bu, aynı zamanda "hukuk devleti" anlayışımızın gereğidir.

BBP lideri Mustafa Destici'den Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Türkiye'nin acilen yeni, tam demokratik anayasaya ihtiyacı vardır
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

"ADALET TEMELİNİN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMEYİZ"

Adalet mülkün temelidir. Temelin adalet kurumları arasındaki tartışmalarla zarar görmesini istemeyiz. Yaşananlardan çıkartılabilecek ilk sonuç, hukuk sistemimizin, zaman zaman karşı karşıya kaldığımız benzer problemlere, istismarlara, devlet aleyhindeki faaliyetlere hukukun alet edilmesine yol açmaması için, kendi içindeki boşlukların ve zaafların giderilmesi mecburiyetidir.

"TÜRKİYE'NİN ACİLEN YENİ ANAYASAYA İHTİYACI VARDIR"

Gelinen nokta şunu net bir şekilde ortaya koymuştur: Türkiye'nin acilen yeni sivil, tam demokratik bir Anayasaya ihtiyacı vardır. Bütün bu tartışmaları sonlandıracak yeni bir anayasa çağrısı yapmak yerine, sokak ve eylem çığırtkanlığı yapmak samimiyetsizliktir, sorumsuzluktur. Bugünkü tartışmaların çekilmek istendiği alanda, ülkeye, millete, hukuka ve demokrasimize herhangi bir katkı sağlanamayacağı gibi, çözüm toplumsal mutabakat ve yine hukuk çerçevesinde aranmalıdır.

BBP lideri Mustafa Destici'den Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Türkiye'nin acilen yeni, tam demokratik anayasaya ihtiyacı vardır

NE OLMUŞTU?

AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevindeyken TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Daha önceden Atalay'a verilen hapis cezasını onaylayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise kararı tanımayarak AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Son Dakika Hukuk BBP lideri Mustafa Destici'den Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Türkiye'nin acilen yeni, tam demokratik Anayasa'ya ihtiyacı vardır - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP lideri Mustafa Destici'den Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Türkiye'nin acilen yeni, tam demokratik Anayasa'ya ihtiyacı vardır - Son Dakika
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