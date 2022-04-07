BBP lideri Mustafa Destici Trabzon'a gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

BBP lideri Mustafa Destici Trabzon'a gidiyor

07.04.2022 15:07
BBP lideri Mustafa Destici Trabzon'a gidiyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 9 Nisan Cumartesi günü ilçe kongreleri ve açılışlara katılmak üzere Trabzon'a gidiyor.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 9 Nisan Cumartesi günü ilçe kongreleri ve açılışlara katılmak üzere Trabzon'a gidiyor.

Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi ve İstanbul Trabzon Federasyon Genel Başkanı Dursun Çağlayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, Cumartesi ilimizde en iyi şekilde ağırlayacağız. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici 09.04.2022 günü Trabzon ilimizde olacaktır. Yomra ilçe başkanlığımızın açılışını gerçekleştirdikten sonra Arsin ve Köprübaşı İlçe Kongrelerimize katılacaktır" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Özel gereksinimli öğrenciler gönüllerince eğlendiler Özel gereksinimli öğrenciler gönüllerince eğlendiler

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BBP lideri Mustafa Destici Trabzon'a gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
15:02 Eşini pompalı tüfekle öldürmüştü! 15 yıldır şiddet gördüğünü söyleyen Damla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:52 Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 15:13:43. #1.13#
SON DAKİKA: BBP lideri Mustafa Destici Trabzon'a gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement