BBP Milletvekili Adayı Servet Öztaş: Türkiye'yi ileri taşımak için çalışıyoruz

İstanbul 2.bölge milletvekili adayı Öztaş, Beyoğlu Belediyesi'nin gerçekleştirdiği buluşmaya katıldı. Büyük Birlik Partisi'nin Büyük Türkiye İdealini yansıtan sloganı "Birlikte daha güçlüyüz: Türkiye için birlikte çalışalım" diyerek daha güçlü bir Türkiye mesajı veren Servet Öztaş, " Demokrasi, milliyetçilik ve adalet anlayışımızla daha ileriye gitmek için vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Öztaş, vatandaşlara daha güçlü bir Türkiye için yapılması gerekenleri anlattı. İstanbul'a hizmet eden bir siyasetçi olarak, "Atalarımızın emanetini en iyi şekilde korumalı ve daha iyisini yapmak için birlikte çalışmalıyız. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için, bu aziz şehri ve Türkiye'yi her zaman daha iyi görmek istiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"DEMOKRASİ VE ADALET ANLAYIŞIMIZLA HAREKET EDİYORUZ"

"Türkiye'de "herkes için adalet ve özgürlük" için çalışıyoruz. Bu prensimizi ülke siyasetinde etkin hale getirmek için Büyük Birlik Partisi olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Türkiye'nin güçlü tarihini gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzla, en kritik siyasi meseleleri bile çözebilecek bir siyasi olgunlukla hareket ediyoruz" ifadesini kullandı. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da unutmayan Servet Öztaş, "Türkiye'nin dört bir yanında, bölgedeki şehirleri yeniden ayağa kaldıracak ve üretimi canlandıracak çalışmalar yürütüyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak her vatandaşımıza depreme dayanıklı konut sağlanması için çalışıyoruz" dedi ve BBP'ye verilecek her oyun bu çalışmaları güçlendireceğini vurguladı.

"İSTANBUL'DA SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Büyük Birlik Partisi İstanbul 2.bölgeden 3. sıra milletvekili adayı olan Servet Öztaş, sık sık vatandaşları ziyaret ederek dertlerini dinlemeye devam ediyor. Bölge halkı tarafından büyük bir destekle karşılandıklarını dile getiren Öztaş, Türkiye'nin var olan sorunlarını çözmeye devam edeceklerini de belirtti ve sözlerini " 14 Mayıs'ta gerçekleşecek genel seçimden sonra inşallah Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz" şeklinde konuştu.