BBP MKYK temmuz ayı olağan toplantısı sonuç bildirgesi Açıklaması - Son Dakika

BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) temmuz ayı olağan toplantısının sonuç bildirgesinde, "Tarihten yeterince ders almadığı anlaşılan Ermenistan, çok da uzak olmayan bir zamanda, yapmış olduğu bu saldırıların bedelini misliyle ödeyecektir." ifadesine yer verildi.

Partiden yapılan açıklamada, MKYK temmuz ayı olağan toplantısının Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantının kamuoyuyla paylaşılan sonuç bildirgesinde, Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasının büyük bir memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

BBP yönetiminin Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazına katılacağı bildirildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının kınandığı bildirgede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet dilendi. Bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Tarihten yeterince ders almadığı anlaşılan Ermenistan, çok da uzak olmayan bir zamanda, yapmış olduğu bu saldırıların bedelini misliyle ödeyecektir. Can Azerbaycanımızın, gerek Karabağ meselesinde gerekse bu son saldırılarda bütün kalbimizle ve şartsız, koşulsuz yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz."

Bildirgede, sosyal medya şirketlerinin gerektiğinde resmi makamların muhatabı olmak üzere Türkiye'de mutlaka temsilcilik açmaları istenerek şunlar ifade edildi:

"Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler ve atılan iftiralar neticesinde mağdur olanlarla ilgili mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin de hukuk sistemimize girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fakat bu tartışmalarla birlikte gündeme gelen sansür veya tamamen kapatma gibi müdahaleleri de doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz."