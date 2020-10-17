BBP'nin 11. Olağan Kurultayı'na doğru - Genel Başkan Mustafa Destici - Son Dakika

BBP'nin 11. Olağan Kurultayı'na doğru - Genel Başkan Mustafa Destici

17.10.2020 14:43

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kongremizi birlik, beraberlik, kardeşlik içinde ve 'Büyük Birlik' ruhuna yakışır şekilde yapacağız." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kongremizi birlik, beraberlik, kardeşlik içinde ve 'Büyük Birlik' ruhuna yakışır şekilde yapacağız." dedi.

Destici, partisinin yarın saat 10.00'da Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 11. Olağan Kurultayı öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

BBP'nin Türkiye'nin en köklü siyasi hareketlerinden biri olduğunu söyleyen Destici, merhum liderleri Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava ve misyonunu devam ettirdiklerini belirtti.

Kurultay'ın ana temasının "İddiamız Büyük Birlik, İdealimiz Büyük Türkiye" olacağını aktaran Destici, şöyle devam etti:

"Kurulduğumuz günden beri aynı iddia için mücadele ediyoruz. Bizim 'Büyük Birlik'ten kastımız, Türkiye'de yaşayan başı açık kapalı, doğulusu batılısı, Alevi'si Sünni'si, Kürt'ü Türk'ü ve Çerkez'i Laz'ının birliğidir. Büyük Türkiye hedefimiz ise ekonomide dünyada ilk 10'a girmiş bir Türkiye'dir. Bunun yanı sıra, güçlenen bir savunma sistemimiz var, bunun daha da güçlenmesi, vatandaşlarımızın refah payının artması, hem sınır güvenliği sağlanmış hem de terörle mücadelede asayişin sağlandığı bir Türkiye'dir."

"Pandemiden dolayı gereken bütün tedbirleri alacağız"

Koronavirüsten (Kovid-19) dolayı vatandaşların kurultaya katılmayacağına işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Bizim 1019 delegemiz var. Sadece bu delegelerin katılımıyla kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Pandemiden dolayı gereken bütün tedbirleri alacağız. Salonların havalandırılmasından kurultaya geleceklerin ateşlerinin ölçülmesi, maske dağıtılmasından dezenfektan bulundurulmasına kadar önlemler alınacak. Kurultayı belirli bir saat aralığında hızlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Kongremizi birlik, beraberlik, kardeşlik içinde ve 'Büyük Birlik' ruhuna yakışır şekilde yapacağız."

BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve vefat eden partilileri rahmetle andığını dile getiren Destici, "İddiası 'Büyük Birlik' olan ve 'Büyük Türkiye' hayaliyle yanıp tutuşan tüm milliyetçi, maneviyatçı, mukaddesatçı ve vatansever kadroları bizimle birlikte kol kola, omuz omuza yürümeye davet ediyoruz." diye konuştu.

BBP'nin 11. Olağan Kurultayı'na doğru - Genel Başkan Mustafa Destici
BBP'nin 11. Olağan Kurultayı'na doğru - Genel Başkan Mustafa Destici
BBP'nin 11. Olağan Kurultayı'na doğru - Genel Başkan Mustafa Destici
BBP'nin 11. Olağan Kurultayı'na doğru - Genel Başkan Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Kardeşlik, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP'nin 11. Olağan Kurultayı'na doğru - Genel Başkan Mustafa Destici - Son Dakika


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