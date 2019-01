BBP'nin 26. Kuruluş Yıl Dönümü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti bir dünya devleti haline gelene kadar, Türk milletinin onurunu, vicdanını ve geleceğini temsil eden Büyük Birlik Partisi kadrolarına olan ihtiyaç sürecektir.

Destici, partisinin 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.



BBP'nin 26 yıl boyunca bütün seçimlere katıldığını belirten Destici, Cumhuriyet tarihinin en uzun ömürlü partilerinden biri olduklarına dikkati çekti.



Devlet yardımı almadan tamamen kendi tabanının ve teşkilatının gayret ve özverileriyle BBP'nin bugünlere geldiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:



"Bizler 26 yıllık ömründe gücünü konjonktürden değil, milletinden ve ülke gerçeklerinden alan bir hareketiz. Diğer siyasi partiler gibi gücümüz zamanın şartlarına bağlı değildir. Bunun içindir ki, gücümüz ve aziz milletimizin algısındaki muteber yerimiz her türlü olumsuz şartlara rağmen dipdiri durmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bir dünya devleti haline gelene kadar, Türk milletinin onurunu, vicdanını ve geleceğini temsil eden Büyük Birlik Partisi kadrolarına olan ihtiyaç sürecektir."



Partinin konjonktürel avantajlarla ortaya çıkıp kısa başarılarla yetinmek zorunda kalan ve nihayetinde muhalefette kalınca misyonuna son veren bir siyasi parti olmadığını aktaran Destici, "BBP zaman zaman sağlıklı bir şekilde büyümesine ve toplumla kitlevi seviyede buluşmasına mani olacak engellerle ve sorunlarla meşgul edildi." ifadesini kullandı.



"Amatör bir siyasi oluşum kimliğine büründürülmek istendi"



BBP'nin içeriden ve dışarıdan operatif hamlelere maruz kaldığına işaret eden Destici, "Parti, adeta siyasi bir parti hüviyetinden çok amatör bir siyasi oluşum kimliğine büründürülmek istendi. İşte tüm bu olumsuz şartlar içinde dahi imkansız sanılan işleri ve işleyişleri, reel politiğin tüm olumsuz dayatmalarına rağmen başardı. Her türlü tezgahı, kurulan tuzakları, 'tuzak kuranların en hayırlısı' olan Allah'ın izni ve yardımıyla bozdu." değerlendirmesini yaptı.



Destici, BBP'nin vatan, millet, namus, haysiyet ve şeref için en yüksek riskleri göze alabilecek kadrolara sahip olduğunu vurgulayarak, "Türk milletinin onurunu, vicdanını ve geleceğini temsil ediyoruz. Bu gerçeği biliyor, bu şuurla siyaset yapıyoruz." ifadesine yer verdi.



Kuruluşlarından bugüne kadar bu davaya kendini adamış her partiliye ve Alperenlere teşekkür eden Mustafa Destici, açıklamasını şunları kaydetti:



"En başta liderimiz şehit Muhsin Başkanımız olmak üzere 1993'ten bu yana dar-ı bekaya göçmüş bütün büyüklerimizi ve kardeşlerimizi hayırla ve özlemle yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Daha ilk yıllarımızdan beri alnı ak, başı dik bir şekilde, geleneksel ideolojilere hapsolmak yerine her türlü mağduriyet alanı için uzlaştırıcı ve ikna edici çözümler üretmeye gayret eden Büyük Birlik Partimize nice uzun ve hayırlı ömürler diliyorum."

