BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı - Son Dakika

BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı

10.01.2021 12:57
BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı, System.String[]

BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirildi.

BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, BBP kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin hukuki sürecin görüşüldüğü belirtilerek, parti yönetimindeki hukukçuların ve yönetim dışındaki emekli yargı mensuplarından oluşan komisyonun kısa zaman içerisinde konu hakkında bilgi vermek için sunum yapacağı belirtildi.

Toplantıda, Kovid-19 salgın sürecinin de görüşüldüğü aktarılarak, teşkilatlanma ve üye kayıt çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme ve değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

Bildiride, üye kayıt çalışmalarının sürdüğüne işaret edilerek, "Salgın tedbirlerinin çalışmaları olumsuz yönde etkilediği fakat buna rağmen 2021 yılı sonuna kadar 100 bin üye hedefine ulaşılacağı vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ABD'deki kongre baskını

Türkiye gündemine ilişkin konuların da değerlendirildiği belirtilen bildiride, toplantıda, milli iradeye kastedecek her türlü girişim ve darbeyi çağrıştıran söz ve davranışların asla kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı aktarıldı.

Bildiride, rektör atamalarının hukuka ve mevcut düzenlemelere uygun yapıldığı ve bu atamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa ve yasalardan aldığı yetkiyi kullandığı ifade edildi.

Toplantıda dünyadaki gelişmelerin de müzakere edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Amerika'da yaşanan kongre binasının işgali, 'demokrasi ve hukuka açık bir müdahale' olarak değerlendirilmiştir. ABD yönetimleri bugüne kadar ülkemiz başta olmak üzere dünya üzerinde pek çok darbenin ve kalkışmanın ya planlayıcısı ya da destekçisi olmuştu. Kendi ülkelerinde yaşanan son durumun ABD için iyi bir ders ve bundan sonrasında, 'Sadece kendi ülkeleri ve insanları için değil tüm ülkeler için demokrasi ve hukukun yanında durmalarına vesile olması' temennisi dile getirildi."

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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