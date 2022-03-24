BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıl dönümü - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken ile Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eken, mesajında, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmet ve şükranla andığını belirtti.

Yazıcıoğlu'nun, Türk-İslam davasına adadığı ömrünü 55 yaşında noktaladığını ve kara sevdasına gelirken kendi ifadesi ile sonsuzluğun sahibine kavuştuğunu aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Sivas için gece gündüz çalışan, her zaman hakkın yanında yer alan Muhsin Yazıcıoğlu, yaşamı ile birçok insana örnek oldu. Canından çok sevdiği merhume Fidan ana bile Muhsin Başkanı milletin işleri söz konusu olduğunda durduramadı. Sadece Sivas'ı değil, Anadolu ve Türk-İslam coğrafyasını derinden sarsan bu kazanın üzerinden 13 yıl geçti. Milyonların dualarıyla uğurladığı Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, yürekleri dağlayan telefon konuşmasıyla sesi hala hafızalarımızda yer alan gazeteci İsmail Güneş ve helikopter pilotu Kaya İstektepe'ye Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

SESOB Başkanı Beşir Köksal ise ülkenin değerli siyasetçisi Muhsin Yazıcıoğlu'nun, kişiliği ve siyasi kimliği ile dürüst bir insan olduğunu belirtti.

Yazıcıoğlu'nun, vatan, millet ve memleket sevdalısı, mütevazi bir lider olduğunu vurgulayan Köksal, "Siyasetçi olmasına rağmen Sivas'ı, hemşehrilerini, dostlarını ve bizleri hiçbir zaman unutmadı. Her fırsatta Sivas'a gelir, büyüklerini ziyaret ederdi. Gerek milletvekilliği yaptığı dönemde gerekse de diğer zamanlarda ilimize geldiği zaman mutlaka teşkilatımızı ziyaret eder, fikirlerimizi alır, esnafının derdini dinler, sorunların çözümünde gayret gösterirdi." ifadelerini kullandı.

Köksal, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.