BBP'nin kuruluşunun 27. yıl dönümü - Son Dakika
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BBP'nin kuruluşunun 27. yıl dönümü

7 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Ülkemizin müreffeh olması yolunda yaptığı çalışmalarla milletimizin gönlünde taht kuran BBP, 28 Şubat post modern darbesinde, 27 Nisan e-muhtırasında ve 15 Temmuz'da büyük Türk milletinin gösterdiği milli duruşun adıdır.

BBP'nin kuruluşunun 27. yıl dönümü, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Ülkemizin müreffeh olması yolunda yaptığı çalışmalarla milletimizin gönlünde taht kuran BBP, 28 Şubat post modern darbesinde, 27 Nisan e-muhtırasında ve 15 Temmuz'da büyük Türk milletinin gösterdiği milli duruşun adıdır." değerlendirmesini yaptı.

Karabulut, yazılı açıklamasında, partisinin kuruluşunun 27'nci yıl dönümü kapsamında Ankara'da ve ülke genelinde il teşkilatlarınca kutlama yapılacağını belirtti.

BBP'nin milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat kimliğine vurgu yapan Karabulut, şunları kaydetti:

"BBP olarak bizim için 29 Ocak'ın anlamı çok yüksek. Yeniden Türk İslam kültür ve medeniyetinin ihyası yolunda fikir ve düşüncemizi kurumsallaştırmanın heyecanını yaşadık. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu müreffeh Türkiye olma yolunda kaybettik.

Ülkemizin müreffeh olması yolunda yaptığı çalışmalarla milletimizin gönlünde taht kuran BBP, 28 Şubat post modern darbesinde, 27 Nisan e-muhtırasında ve 15 Temmuz'da büyük Türk milletinin gösterdiği milli duruşun adıdır."

Büyük Birlik Partisi, 28 Şubat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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