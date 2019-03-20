BBP'nin Turgutlu Mitingi

Büyük Birlik Partisi
Genel Başkanı Mustafa Destici
, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP
'ye karşı Cumhur İttifakı ile işbirliği yaptıklarını belirterek, "Siyasi bölücülerin, PKK
'nın siyasi uzantılarının 2014 yılında belediyeler kazandığı, bugün de kazanmak için uğraştığı yerlerde 3 oy 5 oy demedik, bir belediye 2 belediye demedik. Onların karşısında kim varsa onu destekledik." dedi.
Partisinin Turgutlu
ilçesinin Koza
Pazarı Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılan Destici, havai fişeklerle ve meşalelerle karşılandı.
Destici, ilçe sakinlerine hitabında, AK Parti
ve MHP
ile daha önceki 24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde ve 16 Nisan 2017'deki referandumda ittifak yaptıklarını anımsatarak, Cumhur İttifakı olarak yine 31 Mart yerel seçimlerinde bazı illede ve ilçelerde ittifak yaptıklarını bazılarında ise Cumhur İttifakı ile yarıştıklarını söyledi.
Özellikle HDP'nin daha önce belediye seçimlerini kazandığı bölgelerde Cumhur İttifakı'na destek verdiğine dikkati çeken Destici, "Bu seçimde AK Parti ve MHP ile beraber olarak, devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini gözeterek, özellikle siyasi bölücülerin, PKK'nın siyasi uzantılarının 2014 yılında belediyeler kazandığı, bugün de kazanmak için uğraştığı yerlerde 3 oy 5 oy demedik, bir belediye 2 belediye demedik. Onların karşısında kim varsa onu destekledik." diye konuştu.
Her zaman dimdik durarak, devletin, ülkenin ve milletin yanında olduklarını vurgulayan Destici, "Bundan sonra da inşallah aynı şekilde durmaya devam edeceğiz. Burada yerel yönetimde yetkiyi bize verirseniz, üretimde sizi desteklemenin sözünü veriyoruz. Belediye imkanları ve bütçesi el verdiği noktada sonuna kadar sizi destekleyeceğiz ve sizlerin hakkını savunacağız. İnşallah bugünlerde zor günlerden geçen esnaf kardeşlerimiz de 31 Mart akşamı BBP
ve Serhat Orhan
dediğinde 1 Nisan
sabahına daha mutlu, daha ümitli ve daha güvenli bir şekilde uyanacak." ifadelerini kullandı.
"Caddenin ışıklarını kapattılar"
BBP'nin Turgutlu Belediye Başkan adayı Serhat Orhan da yerel seçimlerdeki rakibi Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin
'in kasıtlı olarak miting yapacakları alandaki sokak lambalarının ışıklarını kapattırdığını ve karanlıkta miting yapmalarına neden olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:
"Caddenin elektriğini kapattılar, elektrikleri de kesseler, suları da kesseler hiçbir fayda getirmeyecek. 31 Mart'ta aydınlığa kavuşacak her yer. Halkın iradesinin üzerinde hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Turgutlu halkı ne derse o olacak. Burada biz büyük birlik dedik ve yola çıktı. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra güneş Turgutlu'da güneş daha farklı doğacak."