Son Dakika Haberleri: BBP'nin Yerel Seçim Hazırlıkları

BBP'nin Yerel Seçim Hazırlıkları

21 dakika önce

BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, "Tek başımıza seçime girecekmiş gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, "Tek başımıza seçime girecekmiş gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Eren, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Bölge Toplantısı" öncesi yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik bugün ülke genelinde eş zamanlı bölge toplantıları düzenlediklerini belirtti.

Toplantılarda aday tespit çalışmalarının ele alınacağını bildiren Eren, yerel seçimlerde parti teşkilatlarının özverili bir çalışma yürüteceğini kaydetti.

Eren, partisinin Cumhur İttifakı'nın ruhuna her zaman bağlı olduğunu ve yerel seçimlerde de bu konu hakkında en yüksek hassasiyetin gösterileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Büyük Birlik Partisi 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde belediye başkanlıkları, il meclis üyeliği, il genel meclis üyeliklerinde kendi aday ve amblemiyle sahada olacaktır. Tek başımıza seçime girecekmiş gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm seçim bölgelerinde adaylarımız hazırdır ve mutlaka göstereceğiz. Listelerimizi vereceğiz ancak büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir, Bu da kaideyi bozmayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Politika
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