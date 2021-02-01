BBP Olağan Başkanlık Divanı ve MKYK Toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı Açıklaması - Son Dakika

BBP Olağan Başkanlık Divanı ve MKYK Toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı Açıklaması

01.02.2021 12:47
BBP Olağan Başkanlık Divanı ve MKYK Toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Olağan Başkanlık Divanı ve MKYK Toplantısı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında 30-31 Ocak'ta çevrim içi gerçekleştirildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Olağan Başkanlık Divanı ve MKYK Toplantısı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında 30-31 Ocak'ta çevrim içi gerçekleştirildi.

Partiden yapılan bilgilendirmeye göre, Genel Başkan Destici'nin açılış konuşması ile başlayan toplantının ardından alınan kararların yer aldığı Olağan Başkanlık Divanı ve MKYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi açıklandı.

Bildirgede, BBP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin ardından açılan soruşturmalar, davalar ve diğer gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapıldığına değinildi.

Ayrıca şubat ayı içerisinde Ankara ve Kahramanmaraş'ta görülecek davalarla ilgili değerlendirmeler yapılıp, duruşmaların takip edileceği vurgulandı.

BBP Olağan Başkanlık Divanı ve MKYK Toplantısının sonuç bildirgesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Partimizce yapılan kararlı girişimler neticesinde daha önce yetersiz sayıda ve ehliyetsiz kişilerden oluşan 'kaza kırım ekibi'nin görevini yapmaması nedeniyle soruşturma sürecinde yaşanan eksikliklerin ortadan kalkması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '9 kişilik bilirkişi heyeti kuruluşu' ve bundan sonraki süreçle ilgili de bilgilendirmeler yapıldı. Açılan davalar, devam eden hukuki süreçler ve diğer bütün yönleriyle hadise tamamen aydınlatılıncaya, suçlular ve sorumlular yeterli ve gerekli müeyyideye çarptırılıncaya kadar, yönetimimiz ve hukukçularımızca sürecin yakından takip edilmesi noktasında kararlılık tekrar vurgulandı."

Kuruluş etkinlikleri ertelendi

BBP'nin 28. kuruluş yılı etkinliklerinin daha önceki Divan Toplantısı'nda kararlaştırıldığı anımsatılan bildirgede, salgın tedbirleri kapsamında vaka sayılarının yeniden artmaya başlaması, kuruluş günü olan 29 Ocak'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet süreci davasının Kahramanmaraş Adliyesi'nde ve 5 Şubat 2021 tarihinde Yargıtay'da duruşmalarının olması nedenleriyle daha sonra uygun zaman ve şartlarda yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Gıda fiyatlarındaki artışa da dikkat çekilen bildirgede, "Pandemi şartlarının istismar edilmesi nedeniyle meydana geldiği kanaatinde olduğumuz gıda fiyatlarındaki anormal ve sebepsiz artış hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etmektedir. Bu hususu çözüme kavuşturacak tedbirler, hükümet tarafından ivedi bir şekilde alınmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Büyük Birlik Partisi, Kahramanmaraş, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Olağan Başkanlık Divanı ve MKYK Toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı Açıklaması - Son Dakika


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