BBP Partisi İl Başkanı Kıraç partisinden istifa etti - Son Dakika

BBP Partisi İl Başkanı Kıraç partisinden istifa etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

BBP Partisi İl Başkanı Kıraç partisinden istifa etti, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Kıraç partisindeki üyelik dahil olmak üzere tüm görevlerinden özel sebeplerden dolayı istifa ettiğini duyurdu.

Kıraç, "Lise çağlarımızdan bu yana İ'lay-ı Kelimetullah için Nizam-ı Alem dediğimiz; Allah davasına gücüm nisbetince hizmet etmeye gayret ettim. 14 yaşından bu yana "Büyük Birlik" hareketi ve Şehit Liderim Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahsında abideleşen bu kutlu davanın içerisindeyim. Rabbim 8 seneyi aşkın bir süre bu kutlu davanın iman ocağında, Alperen Ocakları'nda Türk gençliğine hizmet imkanı verdi. 3 sene ise davamızın en önemli temsil noktalarından biri olan parti il başkanlığı görevini üstlendim. 14 yaşında girdiğim bu camiada; gönüllü bir nefer olmaktan, milletvekili adaylığına; ocak il başkanlığında, il genel meclis üyesi adaylığına kadar şahsıma düşen tüm görevleri layık-ı vechiyle taşımaya çalıştım. Görev sürem boyunca tüm gayem ve gayretim Şehit Liderim Muhsin Yazıcıoğlu'ndan aldığımız bu tertemiz davaya leke sürdürmemek oldu. Hayatım boyunca göğsümde bir şeref nişanesi olarak taşıyacağım en önemli şey Muhsin Yazıcıoğlu'yla ve ondan sonra da onun yolunda yol yürüme şerefidir. Bugün her şeyden ve herkesten bağımsız olarak özel sebeplerimden dolayı Büyük Birlik Partisi'ndeki üyelik dahil tüm görevlerimden istifa ediyorum" dedi.

"Dava arkadaşlarımdan tek dileğim parti içerisinde bu istifanın his planında sulandırılmaması ve üzerine yorum yapılmamasıdır" diyen Kıraç, şu ifadelere yer verdi: "Her zaman kutlu Nizam-ı Alem idealine ulaşmada bir araç olarak gördüğüm Partimizi inşallah bizden sonra daha ehil eller alacak ve daha ileriye taşıyacaktır. Benim için siyaset; insan üstü bir kurum değil, insanlarla yapılan bir kader birliğidir. Bu kader birliğinde gönlünü kırdığımız, kalbini incittiğimiz tüm dava arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini rica ediyorum. En önemlisi de kendimizi sorumlu hissettiğimiz tüm Karabüklü hemşehrilerimizden de haklarını helal etmelerini diliyorum. Eğer benimde bir hakkım varsa hepinize helaldir. Görev sürem boyunca desteğini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma ve tüm Karabüklülere teşekkürü borç bilirim. Hepiniz Allah'a emanet olun." - KARABÜK

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Karabük, İstifa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 17:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Partisi İl Başkanı Kıraç partisinden istifa etti - Son Dakika


Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritasını kabul etmedi Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritasını kabul etmedi         
23:18
2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var 2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var         
23:03
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı         
22:29
Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü         
21:16
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi         
20:21
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 23:33:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Partisi İl Başkanı Kıraç partisinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei