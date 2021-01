BBP: "Rektör atamaları hukuka ve mevcut düzenlemelere uygun yapılmaktadır" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirilen Başkanlık Divanı Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde, "Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması ile ilgili, öğrenci ve öğretim üyelerinin, itiraz ve protestolarını belirtmek adına açıklama ve eylemlerini demokratik bir hak olarak gördüğümüzü, fakat bu eylemlere dışarıdan katılan ve çeşitli terör örgütlerinin üyelerinin yer aldığı, bu terör örgütlerinin propagandasına dönen eylemleri hele de 'katil polis' sloganlarını asla tasvip etmediğimizi ve şiddetle reddettiğimizi belirtiyoruz" denildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı Toplantısı, Muhsin Yazıcıoğlu Toplantı Salonunda, Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündeme alınan hususlarla ilgili olarak yapılan bilgilendirmede, şu ifadeler yer aldı:

"Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet süreci ile ilgili açılan davalar ve diğer gelişmeler ile ilgili bilgi verildi. Yeni oluşan yönetim kadrolarında yer alan hukukçular ve partimizin yönetiminin dışından, emekli yargı mensuplarından oluşan komisyonun çalışmalarını titizlikle yürüttüğü görüldü ve kısa bir zaman içerisinde, yönetime bilgi vermek için bir sunum yapmaları kararlaştırıldı. Bütün dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen salgınla ilgili gelişmeler değerlendirildi. Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin ardından, ekonomik hayatı derinden etkilemekle beraber, salgının yayılma hızında, vaka ve hasta sayılarında ciddi miktarda azalma görüldüğü gözlenmiştir. Teşkilat mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın tedbirlere titizlikle uymaları, kendilerini, ailelerini ve camiamızla birlikte vatandaşlarımızı bu amansız hastalıktan korumaları hususuna dikkat çekilmiştir. Teşkilatlanma ve üye kayıt çalışmaları ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Üye kayıt çalışmalarının hızlanarak devam ettiği, salgın tedbirlerinin çalışmaları olumsuz yönde etkilediği fakat buna rağmen 2021 yılı sonuna kadar yüz bin üye hedefine ulaşılacağı vurgulanmıştır. Teşkilatlanma çalışmaları ile ilgili olarak, bölge sorumlusu Genel Başkan Yardımcılarından, bölgeleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve son durum ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi alınmıştır. Ayrıca Teşkilat Başkanı, bir önceki toplantıdan bu toplantıya kadar geçen süre içerisinde, teşkilatlar ile ilgili meydana gelen gelişme ve değişikliklerle ilgili bilgilendirme yaptı."

Toplantıda, Türkiye'de son zamanlarda gündeme gelen gelişmelerin de değerlendirildiği belirtilerek, sonuç bildirgesinde, "Tekrar ve güçlü bir şekilde milli iradenin üstünlüğüne dikkat çekilerek, milli iradeye kastedecek her türlü girişim ve darbeyi çağrıştıran söz ve davranışların asla kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır. Rektör atamaları hukuka ve mevcut düzenlemelere uygun yapılmaktadır ve bu atamalarda Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasa ve yasalardan aldığı yetkiyi kullanmaktadır. Buna rağmen, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması ile ilgili, öğrenci ve öğretim üyelerinin, itiraz ve protestolarını belirtmek adına açıklama ve eylemlerini demokratik bir hak olarak gördüğümüzü, fakat bu eylemlere dışardan katılan ve çeşitli terör örgütlerinin üyelerinin yer aldığı, bu terör örgütlerinin propagandasına dönen eylemleri hele de 'katil polis' sloganlarını asla tasvip etmediğimizi ve şiddetle reddettiğimizi belirtiyoruz. Üniversitelerin, hatta toplumun bütün kesimlerinin, şiddet ve terör içermeyen, halkı kin ve nefrete düşürerek bölünmesine sebep olmayan, toplumun genel ahlak anlayışına mugayir olmayan, her türlü düşünce ve fikri açıklama ve demokratik kurallar içerisinde kalmak şartıyla her türlü gösteri ve yürüyüşü yapmakta özgür olduklarının altı çizilmiştir. Dünyadaki bazı devletlerin Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine vermiş oldukları destek, hangi niyetle yapılırsa yapılsın, orada yaşanan mezalimin gözler önünden kaçırılmasına sebep olamaz. Verilen destekler samimiyetten uzak politik tercihler neticesinde olsa da bunun, Doğu Türkistan topraklarının Çin tarafından işgal edildiği, açık hava cezaevine dönüştürüldüğü, işkence ve insanlık suçlarının işlendiği gerçeklerini değiştirmeyeceğine dikkat çekilmiştir. Büyük Birlik Partisi, her şart ve durumda, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkü Müslüman kardeşlerinin sonuna kadar yanındadır. Onların sesi ve soluğu olmaya devam edecektir. Dünyadaki gelişmeler de müzakere edilmiş, Amerika'da yaşanan kongre binasının işgali, 'Demokrasi ve hukuka açık bir müdahale' olarak değerlendirilmiştir. ABD yönetimleri, bugüne kadar, ülkemiz başta olmak üzere, dünya üzerinde pek çok darbenin ve kalkışmanın ya planlayıcısı ya da destekçisi olmuştu. Kendi ülkelerinde yaşanan son durumun, ABD için, iyi bir ders ve bundan sonrasında, 'Sadece kendi ülkeleri ve insanları için değil, tüm ülkeler için demokrasi ve hukukun yanında durmalarına vesile olması' temennisi dile getirildi" denildi. - ANKARA