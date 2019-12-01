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BBP Talas İlçe Başkanlığına Göksun seçildi

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Talas İlçe Başkanlığına, Cengiz Göksun seçildi.

BBP Talas İlçe Başkanlığına Göksun seçildi, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Talas İlçe Başkanlığına, Cengiz Göksun seçildi.

Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula, başkan adayı Cengiz Göksun, ilçe başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Göksun, yaptığı konuşmada, parti olarak merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizdiği yolda dimdik yürüdüklerini söyledi.

Bütün olumsuzluklara rağmen canla başla çalıştıklarını kaydeden Göksun, şunları aktardı:

"26 yıllık mazisi olan partimizin Talas İlçe Başkanlığına şahsımı layık gören başta Genel Başkanımız Mustafa Destici ve partimizin büyük ailesine saygılarımı sunarım. Türklüğün son kalesi güzel ülkemizin yeniden şahlanması, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması ancak samimi, inançlı, gayretli kadroların iş başına getirilmesiyle mümkündür. Bu kapsamda Kayseri'mizin güzide ilçesi Talas'ta yeniden teşkilatlanmanın gururunu yaşıyoruz. Talas ilçemizde ilçe teşkilatının yeniden faal hale getirilmesi için çalışan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından 18 delegenin tamamının oyunu alan Göksun, ilçe başkanı seçildi.

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Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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